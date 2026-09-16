Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng phải rõ sản phẩm, kiểm soát được tiến độ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Dự phiên họp có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, Thường trực Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, việc tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng phải đặt trong tổng thể công tác chuẩn bị Đại hội XV của Đảng, gắn với các nhiệm vụ tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo, tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Các quá trình này phải thống nhất về quan điểm chính trị, cơ sở lý luận, yêu cầu thực tiễn, bổ sung luận cứ cho nhau, bảo đảm sự đồng bộ giữa tổng kết, nghiên cứu và hoàn thiện các văn kiện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo phiên họp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị chủ động cập nhật những quan điểm, định hướng lớn từ ba nghị quyết dự kiến trình Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của Đảng. Trọng tâm là công tác xây dựng, chỉnh đốn và tự đổi mới của Đảng; hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền và cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”; phân định thẩm quyền, trách nhiệm, phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm người đứng đầu; những nguyên tắc căn bản về công tác cán bộ.

Cùng với đó, nghiên cứu đổi mới phương thức tổ chức, hoạt động của Đảng phù hợp với kỷ nguyên số; tăng cường phương thức tổ chức, điều hành, ra quyết định trên cơ sở dữ liệu và ứng dụng công nghệ mới. Chỉ nghiên cứu đưa vào Điều lệ Đảng những vấn đề đã được tổng kết, kiểm nghiệm, có tính nguyên tắc, nền tảng, ổn định lâu dài và thực hiện thống nhất trong toàn Đảng.

Để nâng cao chất lượng nghiên cứu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu hoàn thiện phương pháp luận để mỗi đề xuất sửa đổi trả lời thuyết phục các câu hỏi đặt ra; đủ sức giải thích cả sự cần thiết và tính khả thi của những phương án lựa chọn. Nghiên cứu phải tập trung vào những vấn đề cơ bản về bản chất của Đảng và đảng viên; hệ thống tổ chức, phương thức lãnh đạo, cầm quyền, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực trong điều kiện một Đảng cầm quyền; những nguyên tắc, chuẩn mực về chuyển đổi số trong Đảng. Chất lượng tổng kết thể hiện ở khả năng nhận diện đúng vấn đề, lý giải đúng nguyên nhân và đề xuất được hướng xử lý có giá trị lâu dài.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí lãnh đạo tham dự phiên họp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Về tiến độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, thời gian gấp trong khi khối lượng công việc rất nặng, phải hoàn thiện kế hoạch tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng đúng lộ trình, bảo đảm rõ sản phẩm và kiểm soát được tiến độ. Bám sát lộ trình đã xác định tại phiên họp thứ nhất để đến năm 2030, hoàn thiện các nội dung; rà soát kỹ từng mốc thời gian, yêu cầu đối với sản phẩm và cơ chế kiểm soát chất lượng.

Phân công các nhóm nghiên cứu, các báo cáo chuyên đề phải rõ đầu mối chủ trì, cơ quan phối hợp, sản phẩm, tiến độ và trách nhiệm. Bảo đảm sự phối hợp thực chất giữa các nhóm, các cơ quan; phát hiện sớm nhiệm vụ bị chậm tiến độ, nội dung chưa đạt yêu cầu chất lượng để xử lý; kiên quyết khắc phục tình trạng giao việc chung chung, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Từng cơ quan, từng đồng chí Ủy viên Trung ương đều phải thấy trách nhiệm của mình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo Cơ quan Thường trực khẩn trương tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện kế hoạch tổng kết, đồng bộ tờ trình, đề cương, chuyên đề, phương án phân công… để báo cáo Bộ Chính trị. Xây dựng kế hoạch khảo sát diện rộng gắn với nghiên cứu chuyên sâu, trao đổi kinh nghiệm quốc tế có chọn lọc phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Đẩy mạnh xây dựng kho dữ liệu số dùng chung và ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trong thu thập, đối chiếu, phân loại, tổng hợp, phân tích dữ liệu. Huy động trí tuệ của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan nghiên cứu lý luận và đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

Các đồng chí lãnh đạo và các đại biểu tham dự phiên họp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nhấn mạnh yêu cầu xuyên suốt là phải bám sát thực tiễn, có tầm nhìn dài hạn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, từ thực tiễn chỉ ra đúng những vướng mắc, nguyên nhân và hướng xử lý; nhận diện những vấn đề căn bản cần nghiên cứu lâu dài. Những vấn đề đang đặt ra trong quá trình xây dựng ba nghị quyết trình Hội nghị Trung ương 4 (về xây dựng Đảng, về phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, về công tác cán bộ) cũng cần được theo dõi, tổng kết, làm rõ để bổ sung cho nhau và khái quát thành các nội dung trong Điều lệ. Đề cao trách nhiệm và kỷ luật trong tổ chức thực hiện.

Mỗi thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ, chất lượng, kết quả công việc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, kỷ luật thông tin; phải đặt lợi ích của Đảng, đất nước và nhân dân lên trên hết, trước hết.