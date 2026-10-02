Nghiên cứu sinh tiến sĩ gốc Việt được vinh danh Sinh viên quốc tế của năm tại Úc

Josh Nguyen là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Trung tâm Sức khỏe tâm thần thanh thiếu niên thuộc Khoa Y, Nha khoa và Khoa học sức khỏe, Đại học Melbourne. Anh là nhà nghiên cứu và nhà tâm lý học lâm sàng, tập trung vào phòng ngừa tự tử và thúc đẩy công bằng trong chăm sóc sức khỏe tâm thần.

Nghiên cứu AI để dự đoán nguy cơ tự tử

Tại lễ trao Giải thưởng Giáo dục quốc tế Victoria diễn ra ở Melbourne tối 29/9, Josh Nguyen nhận giải Sinh viên quốc tế của năm - Nghiên cứu. Sau đó, anh tiếp tục được trao Premier’s Award - International Student of the Year, giải thưởng cao nhất trong hệ thống giải dành cho sinh viên quốc tế năm nay.

Giải thưởng do Study Melbourne tổ chức nhằm ghi nhận những sinh viên quốc tế và người mới tốt nghiệp có đóng góp nổi bật cho cộng đồng Victoria, lĩnh vực giáo dục và kết nối quốc tế.

Giải Sinh viên quốc tế của năm - Nghiên cứu dành cho nghiên cứu sinh quốc tế bậc sau đại học có thành tích nghiên cứu nổi bật và tạo ra tác động rõ ràng về học thuật, đối với ngành hoặc xã hội. Premier’s Award được lựa chọn trong số những người chiến thắng ở các hạng mục dành cho sinh viên.

Nghiên cứu sinh tiến sĩ Josh Nguyen nhận giải Sinh viên quốc tế của năm - Nghiên cứu. Ảnh: The University of Melbourne

Nghiên cứu của Josh Nguyen tập trung ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy để dự đoán, phòng ngừa hành vi tự tử và tự gây thương tích ở người trẻ và những nhóm chưa được tiếp cận đầy đủ với các dịch vụ hỗ trợ, trong đó chú trọng các cộng đồng đa văn hóa và LGBTQ+.

Theo chia sẻ của Josh Nguyen trong một bài phỏng vấn năm 2024, anh lựa chọn hướng nghiên cứu này từ kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tâm lý học lâm sàng. Một trong những vấn đề anh quan tâm là khả năng dự đoán nguy cơ tự tử trong tương lai, qua đó hỗ trợ các chuyên gia nhận diện sớm những trường hợp có nguy cơ.

Từ du học sinh đến nhà nghiên cứu tâm lý

Josh Nguyen, tên Việt Nam là Nguyễn Đức Duy, sang Australia học tập từ năm 18 tuổi. Anh hoàn thành chương trình tâm lý học lâm sàng ở bậc đại học và thạc sĩ tại Australia trước khi tiếp tục theo học tiến sĩ tại Đại học Melbourne.

Khi còn học phổ thông, Josh Nguyen đặc biệt quan tâm đến não bộ và cảm xúc của con người nhưng chưa biết lĩnh vực mình yêu thích được gọi là tâm lý học. Sau khi sang Australia, anh mới xác định rõ hướng đi này.

Trong những năm đầu học tập, Josh Nguyen từng gặp không ít bỡ ngỡ với ngành tâm lý. Anh cho rằng ngoài kiến thức chuyên môn, người làm tâm lý cần hiểu văn hóa nơi mình thực hành, bởi việc vận dụng lý thuyết phù hợp với từng bệnh nhân đòi hỏi sự tinh tế và kinh nghiệm thực tế.

Chương trình tiến sĩ tâm lý tại Australia thường kéo dài 3-4 năm. Năm đầu, nghiên cứu sinh tập trung đọc tài liệu, tìm hiểu lĩnh vực nghiên cứu và trình bày đề tài trước hội đồng. Những năm tiếp theo chủ yếu dành cho thu thập dữ liệu, viết bài báo khoa học và các hoạt động liên quan đến đề tài.

Nghiên cứu gắn với thực hành sức khỏe tâm thần

Kinh nghiệm làm việc trong môi trường lâm sàng cũng là một phần nền tảng để Josh Nguyen lựa chọn hướng nghiên cứu hiện tại. Theo anh, kiến thức lý thuyết là nền tảng nhưng để vận dụng vào thực tế, người làm tâm lý cần hiểu từng bệnh nhân và bối cảnh văn hóa của họ.

Trong quá trình học tập và nghiên cứu, Josh Nguyen từng tham dự nhiều hội nghị tâm lý học tại Australia và quốc tế, đồng thời có cơ hội làm việc với các nhà nghiên cứu đến từ nhiều quốc gia. Năm 2023, anh cũng tham gia điều phối một phiên thảo luận về tự tử và hành vi tự gây thương tích tại một hội thảo ở TPHCM.

Giáo sư Jane Gunn AO, quyền Phó hiệu trưởng Đại học Melbourne, chúc mừng Josh Nguyen và cho rằng thành tích của anh cùng các ứng viên khác cho thấy những đóng góp quan trọng của cộng đồng sinh viên quốc tế thông qua hoạt động lãnh đạo, vận động và cam kết theo đuổi sự xuất sắc.

Josh Nguyen cho biết anh vinh dự khi nhận hai giải thưởng.

“Tôi cảm thấy may mắn khi có thể hỗ trợ những người đang gặp khó khăn về sức khỏe tâm thần thông qua nghiên cứu của mình và biết ơn những cơ hội mà giáo dục đại học mang lại, giúp tôi có thể hỗ trợ những người khác vào thời điểm họ cần nhất”, anh nói.

Người chiến thắng mỗi hạng mục cá nhân nhận 3.000 AUD, trong khi người giành Premier’s Award nhận thêm 5.000 AUD.