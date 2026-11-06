Nghiên cứu sinh tiến sĩ 116 ngành được miễn học phí, hỗ trợ kinh phí nghiên cứu

Bộ GD&ĐT vừa công bố danh sách các ngành và cơ sở đào tạo tiến sĩ trong nước đáp ứng yêu cầu của Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2019-2030 (Đề án 89).

Đề án đặt mục tiêu đào tạo trình độ tiến sĩ cho khoảng 10% đội ngũ giảng viên đại học, trong đó 7% được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài và 3% đào tạo trong nước.

Đối với nghiên cứu sinh học tiến sĩ trong nước thuộc các ngành, cơ sở đào tạo đáp ứng điều kiện của đề án, chính sách hỗ trợ gồm miễn học phí và kinh phí thực hiện đề tài luận án, tham dự hội thảo, hội nghị. Mức hỗ trợ cho các khoản kinh phí này từ 13-20 triệu đồng mỗi năm, tùy nhóm ngành.

Ngoài ra, nghiên cứu sinh còn được hỗ trợ kinh phí đăng bài báo khoa học quốc tế, tham dự hội nghị, hội thảo và thực tập ngắn hạn ở nước ngoài theo quy định. Ảnh: DNU

Đối tượng thụ hưởng là giảng viên đại học hoặc người cam kết trở thành giảng viên, đáp ứng các điều kiện của Đề án 89.

Danh sách ngành và cơ sở đào tạo lần này được cập nhật so với năm 2021, một phần do Bộ GD&ĐT thực hiện sắp xếp, đổi tên và điều chỉnh mã ngành đào tạo ở các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.