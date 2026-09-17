Nghiên cứu phương án thí điểm tổ chức giao thông theo làn trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Yêu cầu trên được Cục Đường bộ Việt Nam đưa ra trên cơ sở đề nghị của Cục Cảnh sát giao thông về việc phối hợp triển khai thí điểm phương án tổ chức giao thông bố trí “làn vượt xe” trên đường cao tốc và cấm mượn làn ngược chiều để vượt

Theo đó, việc nghiên cứu phương án thí điểm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành, khai thác đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết; khai thác hợp lý năng lực thông hành của các làn xe và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Khu Quản lý đường bộ IV đánh giá hiện trạng tổ chức giao thông, đặc điểm vận hành và sử dụng các làn xe; làm rõ những tồn tại, nguyên nhân và sự cần thiết điều chỉnh.

Nghiên cứu thí điểm, tổ chức giao thông theo làn trên cao tốc Vĩnh Hảo- Phan Thiết

Đồng thời, nghiên cứu, so sánh các giải pháp tổ chức giao thông theo làn để lựa chọn giải pháp và điều kiện áp dụng phù hợp. Việc nghiên cứu phải dựa trên dữ liệu thực tế, phương pháp có cơ sở khoa học, đồng thời đánh giá hiệu quả khai thác và trật tự, an toàn giao thông.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, Khu Quản lý đường bộ IV đề xuất cụ thể phạm vi, vị trí, nội dung tổ chức giao thông, hệ thống báo hiệu, biện pháp bảo đảm an toàn và phương pháp đánh giá kết quả thí điểm.

Thời gian thí điểm dự kiến 3 tháng. Phương án cần xác định rõ các chỉ tiêu đánh giá trước, trong và sau thí điểm, làm cơ sở xem xét hiệu quả và khả năng tiếp tục áp dụng.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Khu Quản lý đường bộ IV lập phương án thí điểm và kế hoạch thực hiện, gửi Cục trước ngày 25/9/2026 để xem xét, phê duyệt.

Việc nghiên cứu, xây dựng phương án thí điểm tổ chức giao thông theo làn được thực hiện đối với đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc phạm vi quản lý của Khu Quản lý đường bộ IV.