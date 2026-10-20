Nghiên cứu phương án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua Tây Ninh

Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Tây Ninh thường xuyên chịu áp lực giao thông vào các dịp lễ, Tết, khi lượng phương tiện qua tuyến tăng mạnh. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Bộ Xây dựng đã có phản hồi đối với kiến nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, thống nhất về sự cần thiết để địa phương chủ động nghiên cứu phương án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn; đồng thời đang giao Cục Đường bộ Việt Nam lập chủ trương đầu tư hai nút giao Long Kim và Bình Nhựt trên tuyến, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.180 tỷ đồng.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà, việc nghiên cứu nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 qua tỉnh Tây Ninh là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an toàn giao thông và nâng cao năng lực thông hành.

Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh cần căn cứ theo quy định để triển khai. Trước khi đầu tư, tỉnh phải xác định nguồn vốn bảo đảm thực hiện toàn bộ dự án và có tờ trình đề nghị Bộ Xây dựng giao quản lý quốc lộ theo quy định.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng sẽ nghiên cứu, lựa chọn quy mô đầu tư 2 nút giao Long Kim và Bình Nhựt, thuộc địa phận tỉnh Tây Ninh phù hợp với định hướng mở rộng tuyến Quốc lộ 1 theo đề xuất của tỉnh.

Theo Thứ trưởng Phạm Minh Hà, Bộ Xây dựng đang giao Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức lập chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng các nút giao trên Quốc lộ 1 qua địa phận tỉnh Tây Ninh.

Dự kiến đầu tư nút giao Bình Nhựt theo phương án xây dựng cầu vượt qua Quốc lộ 1 hiện hữu, quy mô 2 làn xe và nút giao Long Kim theo phương án xây dựng hầm chui trên Quốc lộ 1 hiện hữu, quy mô 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ và đường song hành hai bên gồm 2 làn xe mỗi bên; tổng mức đầu tư xây dựng công trình khoảng 1.180 tỷ đồng.

Theo Bộ Xây dựng, quy mô đầu tư nút giao Long Kim cơ bản phù hợp với định hướng mở rộng Quốc lộ 1 của tỉnh Tây Ninh. Đối với nút giao Bình Nhựt, Bộ sẽ chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam căn cứ đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh để lựa chọn quy mô phù hợp, bảo đảm tuân thủ quy định.

Bộ đề nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam trong quá trình nghiên cứu, lập dự án và tổ chức thực hiện, bảo đảm tính đồng bộ, tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng thống nhất để tỉnh chủ động nghiên cứu dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 từ ranh giới Thành phố Hồ Chí Minh đến ranh giới tỉnh Đồng Tháp, dài khoảng 30,35 km. Đoạn tuyến hiện do Cục Đường bộ Việt Nam quản lý, có nền đường rộng từ 24-25 m, gồm 2 làn xe cơ giới và 1 làn xe thô sơ mỗi bên.

Theo ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, nhu cầu vận tải gia tăng cùng quá trình đô thị hóa, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ làm tăng áp lực lên năng lực khai thác Quốc lộ 1.

Một số đoạn tuyến, nút giao và khu vực tập trung dân cư có nguy cơ ùn tắc cục bộ, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và năng lực thông hành. Việc mở rộng tuyến nhằm tăng năng lực vận tải, nâng cao an toàn giao thông và kết nối Tây Ninh với Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Tỉnh dự kiến nghiên cứu phương án mở rộng Quốc lộ 1 lên quy mô 10 làn xe, bảo đảm đồng bộ với dự án nâng cấp, mở rộng đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến ranh giới Tây Ninh do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT. Dự án này dài khoảng 9,62 km, có mặt cắt ngang rộng 60-120 m, quy mô 10-12 làn xe.

Bên cạnh đó, Tây Ninh cũng kiến nghị Bộ Xây dựng triển khai đầu tư 2 nút giao Long Kim và Bình Nhựt phù hợp với đề xuất nghiên cứu mở rộng Quốc lộ 1 lên 10 làn xe của tỉnh.

Đối với nút giao Long Kim hiện cơ bản phù hợp với quy mô mở rộng Quốc lộ 1. Còn nút giao Bình Nhựt đang được đề xuất theo dạng cầu vượt trên đường tỉnh (ĐT.816, ĐT.832) qua Quốc lộ 1 hiện hữu, cần xem xét, thực hiện phương án cầu vượt với quy mô mặt cắt Quốc lộ 1 rộng 10 làn xe, bảo đảm tính đồng bộ với định hướng nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 trong thời gian tới./.