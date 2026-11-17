Liên quan đến phương án tổ chức khai thác đường sắt Bắc-Nam tạm thời tại ga Phú Xuyên, trao đổi với phóng viên TTXVN chiều 17/11, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam Trần Thiện Cảnh cho biết hiện phương án này vẫn đang được nghiên cứu kỹ lưỡng.

Theo nội dung trình Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị xem xét về chủ trương, cơ chế và phương án tổ chức khai thác đường sắt tạm thời tại ga Phú Xuyên theo đề xuất của Tập đoàn Vingroup, nhằm phục vụ triển khai Dự án mở rộng Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.

Cụ thể, Tập đoàn Vingroup đề xuất di dời ga Hà Nội xuống ga Ngọc Hồi hoặc vị trí phù hợp do Bộ Xây dựng và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xác định để bàn giao mặt bằng thi công cho Dự án mở rộng Quốc lộ 1A trong năm 2026.

Tập đoàn Vingroup sẽ nghiên cứu, thực hiện đầu tư xây dựng các dự án: Dự án đầu tư xây dựng ga hàng hóa và hành khách tạm tại Ngọc Hồi để phục vụ việc di dời ga Hà Nội; Dự án cải dịch đường sắt khổ 1.000mm đoạn Ngọc Hồi-Phú Xuyên (cải tuyến đi chung hành lang với đường sắt tốc độ cao để di dời, bàn giao đoạn đường sắt hiện có khổ 1.000mm Ngọc Hồi-Phú Xuyên để thực hiện Dự án mở rộng Quốc lộ 1A).

Ngoài ra, tập đoàn này sẽ nghiên cứu đầu tư Dự án xây dựng đường sắt khổ 1.435mm và khổ 1.000mm tuyến vành đai phía Đông, đoạn Ngọc Hồi-Kim Sơn kết nối đường sắt Bắc-Nam với đường sắt khu vực phía Bắc để thay thế cho tuyến Ngọc Hồi-Yên Viên. Sau đó chuyển đoạn tuyến Ngọc Hồi-Yên Viên khổ 1.000mm hiện tại cho thành phố Hà Nội xây dựng tuyến đường sắt đô thị.

Các dự án này sẽ được Tập đoàn Vingroup triển khai, thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại Hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao (BT) thanh toán bằng tiền.

Để đảm bảo không làm ảnh hưởng đến công tác vận tải, trong thời gian di dời tuyến đường sắt hiện hữu đoạn từ ga Hà Nội đến Ngọc Hồi cho đến khi hoàn thành Dự án cải dịch đường sắt đoạn Ngọc Hồi-Phú Xuyên và Dự án đường sắt tuyến vành đai phía Đông, đoạn Ngọc Hồi-Kim Sơn, Tập đoàn Vingroup sẽ bố trí các tuyến xe buýt miễn phí để đưa đón hành khách từ các ga Ngọc Hồi vào trung tâm thành phố và ngược lại.

Trước đó, Tập đoàn Vingroup đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội lựa chọn trong trường hợp đặc biệt để thực hiện Dự án mở rộng Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị theo phương thức PPP, loại hợp đồng BT; với mục tiêu cơ bản hoàn thành vào tháng 7/2027. Trong khi đó, Dự án đường sắt quốc gia cải dịch đoạn Ngọc Hồi-Phú Xuyên được UBND thành phố Hà Nội ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp vào cuối tháng 8/2026, với yêu cầu hoàn thành trong tháng 3/2027./.