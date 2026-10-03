Nghiên cứu phương án khai thác, cho thuê cơ sở nhà, đất dôi dư chặt chẽ, đúng quy định

Quang cảnh cuộc họp - Ảnh: Mỹ Nhị

Tại cuộc họp, đại diện các doanh nghiệp đã báo cáo kết quả khảo sát thực tế một số cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn 2 phường để nghiên cứu phương án đầu tư, mở rộng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ hoạt động khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Các đại biểu cũng tập trung trao đổi về lộ trình triển khai, mốc thời gian thực hiện, chính sách liên quan đến tiền thuê nhằm bảo đảm hiệu quả tài chính của dự án; cơ chế thuê dài hạn đối với các cơ sở có quy mô đầu tư lớn; phương án sắp xếp, quy hoạch và chuyển đổi mục đích sử dụng một số trụ sở phù hợp sang lĩnh vực y tế. Các nhà đầu tư cũng cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và sử dụng cơ sở đúng mục đích theo quy định.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, việc nghiên cứu phương án khai thác, cho thuê các cơ sở nhà, đất dôi dư cần được triển khai chặt chẽ, đúng quy định, vừa hạn chế lãng phí tài sản công, vừa tạo điều kiện để các nhà đầu tư phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là trong lĩnh vực y tế.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: Mỹ Nhị

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và hoan nghênh định hướng, chiến lược phát triển lĩnh vực y tế của các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí nhấn mạnh, việc huy động nguồn lực xã hội, giảm áp lực đầu tư từ ngân sách nhà nước và tăng cường thu hút nguồn lực tư nhân vào các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế phù hợp với chủ trương phát triển của Trung ương và của tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại cuộc họp - Ảnh: Mỹ Nhị

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cùng các cơ quan liên quan phối hợp, làm việc với các nhà đầu tư để rà soát tiến độ thực hiện các thủ tục pháp lý, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Trong đó, nhà đầu tư cần xác định rõ các mốc thời gian về cải tạo cơ sở, hoàn thành từng hạng mục và các nội dung liên quan khác.

UBND tỉnh sẽ đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định, góp phần sớm đưa các phương án đầu tư vào thực tế, nâng cao hiệu quả khai thác tài sản công và tăng cường năng lực cung ứng dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn.