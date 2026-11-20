Trong các ngày 16 và 17/11, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đã dự Lễ khai mạc Ngày hội Du lịch cộng đồng Pù Luông năm 2026 và khảo sát thực địa khu vực Son Bá Mười, xã Cổ Lũng.

Theo chỉ đạo tại Công văn số 25133/UBND-CNXD ngày 18/11/2026 của UBND tỉnh Thanh Hóa, nhằm phát huy tiềm năng du lịch, văn hóa của Pù Luông, Son Bá Mười, đồng thời tăng cường kết nối giữa các khu vực, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và chính quyền địa phương rà soát hiện trạng, các quy hoạch liên quan, nghiên cứu, đề xuất phương án kết nối giao thông từ đường Hồ Chí Minh đi Hòa Bình vào khu du lịch Pù Luông, khu Son Bá Mười và kết nối giữa các khu du lịch.

Phương án cần đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, du khách, đồng thời bảo đảm giữ gìn cảnh quan thiên nhiên khu vực.

Cùng với đó, các đơn vị tham mưu việc tổ chức lập quy hoạch xây dựng khu du lịch Pù Luông, khu Son Bá Mười và kết nối văn hóa giữa các khu vực, bảo đảm phù hợp với bản sắc văn hóa và định hướng phát triển du lịch của địa phương.

Nội dung đề xuất cần xác định cụ thể phạm vi, quy mô, loại quy hoạch, cơ quan tổ chức lập, nguồn kinh phí và tiến độ thực hiện.

Sở Xây dựng có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 27/11/2026.