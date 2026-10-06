Nghiên cứu phương án di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở núi Một

Sáng 6-10, UBND phường Quy Nhơn cho biết: Địa phương vừa làm việc với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường để nghiên cứu, xây dựng phương án di dời các hộ dân có nhà nằm trong vùng nguy cơ cao xảy ra sạt lở tại khu vực núi Một (tổ dân phố 19 và 20); đồng thời nghiên cứu cải tạo, chỉnh trang khu vực này theo hướng bảo đảm an toàn lâu dài, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Khu vực núi Một có nhiều hộ dân trong diện ảnh hưởng bởi sạt lở. Ảnh: T.L

Qua cuộc họp, các đơn vị thống nhất trước mắt sẽ rà soát, đánh giá cụ thể phạm vi và mức độ nguy cơ sạt lở, xác định các vị trí cần xử lý, phương án khắc phục; đồng thời kiểm tra, lập danh sách chính xác số hộ dân cần di dời, nhu cầu tái định cư và phương án bảo đảm ổn định đời sống cho người dân sau di dời.

Theo phương án đang được nghiên cứu, toàn bộ các hộ có nhà ở tại khu vực núi Một (tổ dân phố 19 và 20) được xác định nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao sẽ được xem xét di dời. Số lượng dự kiến hơn 200 hộ. Con số này sẽ tiếp tục được rà soát, đánh giá cụ thể trước khi xây dựng phương án chính thức.

Theo đại diện UBND phường Quy Nhơn, quỹ đất tái định cư trên địa bàn phường không còn. Vì vậy, trong trường hợp thực hiện di dời, địa phương sẽ báo cáo, xin ý kiến UBND tỉnh xem xét, nghiên cứu bố trí tái định cư tại các khu vực có quỹ đất phù hợp trên địa bàn phường Quy Nhơn Bắc hoặc Quy Nhơn Đông. Trong đó, phương án tại phường Quy Nhơn Bắc sẽ được ưu tiên.

Qua khảo sát thực tế, UBND phường Quy Nhơn nhận định, phần lớn các hộ đang sinh sống tại khu vực núi Một đều có khả năng bị ảnh hưởng bởi sạt lở khi xảy ra mưa lớn bão.

Do đó, việc di dời từng hộ theo từng đợt chỉ giải quyết tình huống trước mắt, khó bảo đảm an toàn lâu dài. Phương án đang được tính toán là di dời tập trung các hộ dân thuộc vùng nguy hiểm, sau đó tổ chức xử lý, cải tạo tổng thể khu vực núi Một.

Theo định hướng bước đầu, sau khi hoàn thành di dời, khu vực núi Một có thể được nghiên cứu hạ cos, chỉnh trang địa hình và sử dụng quỹ đất cho các công trình phục vụ lợi ích công cộng, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển đô thị của địa phương.

UBND phường Quy Nhơn cắm biển cảnh báo nguy cơ sạt lở trên khu vực núi Một. Ảnh: T.L

Trong thời gian cao điểm mùa mưa bão, UBND phường Quy Nhơn tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tại các khu vực có nguy cơ sạt lở; tăng cường cảnh báo tại những vị trí nguy hiểm, khơi thông dòng chảy, thoát nước và xử lý các nguy cơ mất an toàn trước mắt.

Đồng thời, địa phương tiến hành rà soát cụ thể từng hộ dân trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng, chủ động phương án sơ tán, di dời khi có tình huống nguy hiểm xảy ra.

Trước đó, ngày 26-9, UBND phường Quy Nhơn có báo cáo gửi UBND tỉnh, đề xuất di dời các hộ dân có nhà nằm trong vùng nguy cơ cao xảy ra sạt lở tại núi Một kết hợp cải tạo, chỉnh trang khu vực này theo hướng ổn định lâu dài.

Theo báo cáo do Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nguyễn Đức Toàn ký, khu vực núi Một đang xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng, đe dọa tính mạng, tài sản của người dân.

Qua rà soát ban đầu, có khoảng 52 hộ thuộc tổ dân phố 19 sinh sống trên núi Một và khoảng 40 hộ thuộc tổ dân phố 20 ở khu vực chân núi nằm trong vùng có nguy cơ cao tiếp tục bị ảnh hưởng khi thời tiết diễn biến phức tạp.

Theo UBND phường Quy Nhơn, khu vực núi Một có diện tích khoảng 35.377 m², địa hình hiểm trở, độ dốc lớn, trong khi mật độ dân cư cao. Vì vậy, việc xử lý ổn định tổng thể khu vực, từ địa chất, mái dốc, thoát nước đến hạ tầng kỹ thuật và các giải pháp bảo đảm an toàn cho khu dân cư hiện hữu, đòi hỏi nguồn lực lớn, giải pháp kỹ thuật phức tạp.