Trước buổi làm việc, đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, cùng đoàn công tác khảo sát một số mô hình sản xuất, cách làm hay tại xã Tân Hưng.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau (thứ hai từ phải sang) và đoàn công tác khảo sát mô hình nuôi tôm siêu thâm canh kết hợp nuôi cá rô phi thương phẩm tại hộ ông Huỳnh Xuân Diện, ấp Cái Giếng.

Đoàn công tác tham quan các tuyến đường hoa, hàng rào cây xanh do người dân chung tay thực hiện tại ấp Cái Giếng.

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, qua 11 tháng năm 2026, xã Tân Hưng cơ bản thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu nghị quyết. Nổi bật là thu ngân sách đạt 921 triệu đồng, bằng 115,1% kế hoạch; giảm 12 hộ nghèo và 21 hộ cận nghèo, lần lượt đạt 240% và 123,53% kế hoạch.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Tân Hưng về tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2026.

Nuôi trồng thuỷ sản tiếp tục giữ vai trò chủ lực với diện tích 7.684 ha, sản lượng đạt 10.917 tấn, bằng 90,98% nghị quyết. Trong đó, diện tích nuôi tôm siêu thâm canh đạt 192 ha, vượt 10% kế hoạch; nuôi tôm quảng canh cải tiến 2 giai đoạn đạt 4.500 ha, hoàn thành chỉ tiêu.

Đồng chí Phan Thanh Liêm, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Tân Hưng, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân có chuyển biến tích cực. Xã thành lập mới 8 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 3 tổ hợp tác; có 2 hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp.

Giải quyết việc làm cho 1.524 lao động, đào tạo nghề, truyền nghề cho 858 lao động, vượt kế hoạch. Đáng chú ý, địa phương hoàn thành 100% chỉ tiêu khám sức khoẻ, khám sàng lọc miễn phí và cập nhật Sổ sức khoẻ điện tử cho người dân theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đồng chí Nguyễn Minh Phụng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Tân Hưng, nêu kiến nghị của địa phương.

Bên cạnh kết quả đạt được, địa phương còn khó khăn về hạ tầng điện phục vụ sản xuất và một số thiết chế văn hoá cơ sở.

Xã kiến nghị tỉnh hỗ trợ đầu tư lưới điện tại các vùng nuôi thuỷ sản; hỗ trợ kinh phí xây dựng hàng rào bảo vệ, chỉnh trang hạ tầng Sân chim Chà Là, tạo điều kiện quản lý, bảo tồn và thu hút đầu tư phát triển du lịch sinh thái; đầu tư, sửa chữa các thiết chế văn hoá.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Thế Châu phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tân Hưng, với 9/12 chỉ tiêu chủ yếu đã hoàn thành và vượt kế hoạch, 2 chỉ tiêu cơ bản đạt; đồng thời lưu ý xã tiếp tục tập trung thực hiện chỉ tiêu sản lượng thuỷ sản, rà soát chính xác kết quả sản xuất, đề ra giải pháp quyết liệt, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết năm 2026.

Định hướng phát triển thời gian tới, đồng chí Hồ Thanh Thuỷ đề nghị xã khai thác tốt tiềm năng, lợi thế nông nghiệp, thuỷ sản; quy hoạch vùng nuôi phù hợp, xác định con tôm là ngành hàng chủ lực, đồng thời đa dạng hoá đối tượng nuôi, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để nâng cao năng suất, hiệu quả. Chú trọng liên kết sản xuất, tiêu thụ theo chuỗi giá trị; phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, tạo động lực thúc đẩy kinh tế địa phương.

Đối với xây dựng nông thôn mới, cần duy trì, nhân rộng các mô hình đường sáng - xanh - sạch - đẹp, hàng rào cây xanh; cụ thể hoá Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng giao thông nông thôn, xây dựng kế hoạch thực hiện đến năm 2030, kết hợp nguồn vốn ngân sách với vận động xã hội hoá, phát huy sự đồng thuận của Nhân dân.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thuỷ chỉ đạo xã Tân Hưng khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với nâng cao đời sống Nhân dân.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thuỷ cũng yêu cầu xã tập trung giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026, chuẩn bị thủ tục đầu tư cho năm 2027; tăng cường quản lý đất đai, môi trường, hoàn thiện dữ liệu đất đai và dữ liệu chuyên ngành. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, chăm lo giáo dục, y tế, an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh, quyết liệt phòng, chống ma tuý, hướng đến xây dựng địa bàn không có ma túy. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đối với các kiến nghị của địa phương, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau giao Sở Công Thương phối hợp ngành Điện lực và xã Tân Hưng khảo sát nhu cầu, rà soát các tuyến dân cư chưa có điện để đề xuất đưa vào chương trình cấp điện nông thôn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu phương án bảo tồn, phát huy giá trị Sân chim Chà Là trên cơ sở khảo sát tổng thể các vườn chim, sân chim trong tỉnh.

Sở Xây dựng rà soát các thiết chế văn hóa còn thiếu, xuống cấp để đề xuất bổ sung vào danh mục đầu tư giai đoạn đến năm 2030.

Đảng bộ xã Tân Hưng cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành; xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, lựa chọn giải pháp sát thực tiễn, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh.