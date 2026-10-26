Nghiên cứu phong cách lãnh đạo đích thực, nâng cao chất lượng quản trị đại học

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo.

Trường Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức Hội thảo khoa học nhằm chia sẻ kết quả nghiên cứu và trao đổi khả năng ứng dụng của đề tài cấp B, Đại học Quốc gia TPHCM: “Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo đích thực đến giảng viên các trường đại học công lập tại Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đề tài do PGS.TS Trần Văn Đạt, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học An Giang, làm chủ nhiệm.

Tham dự hội thảo có TS Nguyễn Hữu Thọ, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang; TS Nguyễn Thị Hảo, Trưởng khoa Khoa học Liên ngành, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, các nhà khoa học trong khu vực và học viên cao học của Trường Đại học An Giang.

PGS.TS Trần Văn Đạt, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học An Giang, Chủ nhiệm đề tài, báo cáo tổng quan về nghiên cứu.

Đề tài được thực hiện trên cơ sở khảo sát 542 giảng viên tại 10 trường đại học công lập khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), tập trung phân tích ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo đích thực đến các yếu tố: động lực làm việc, hành vi công dân tổ chức, sức khỏe nghề nghiệp và mức độ gắn kết với công việc của giảng viên.

Kết quả nghiên cứu cung cấp thêm cơ sở khoa học phục vụ việc xây dựng chính sách quản trị đại học, phát triển năng lực lãnh đạo, cải thiện môi trường làm việc và xây dựng văn hóa tổ chức.

TS Đặng Hùng Vũ, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh (AGU), làm rõ tác động của phong cách lãnh đạo đích thực đến giảng viên.

Theo báo cáo của nhóm nghiên cứu, trong bối cảnh đổi mới giáo dục đại học và đẩy mạnh cơ chế tự chủ, phong cách lãnh đạo là một trong những yếu tố có ảnh hưởng quan trọng đến hoạt động của tổ chức. Kết quả phân tích cho thấy phong cách lãnh đạo đích thực (Authentic Leadership), được thể hiện qua sự tự ý thức, minh bạch trong các mối quan hệ, đạo đức nội hóa và xử lý thông tin khách quan, có tác động tích cực đến các yếu tố được khảo sát ở giảng viên.

TS Nguyễn Hữu Thọ, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang, nhận xét về các phong cách và nghệ thuật lãnh đạo.

Nghiên cứu cũng ghi nhận các yếu tố nhân khẩu học như trình độ học vấn, thâm niên công tác, giới tính và độ tuổi không tạo ra sự khác biệt có ý nghĩa thống kê trong các mối quan hệ được phân tích. Kết quả này khẳng định lãnh đạo đích thực là một giá trị quản trị mang tính toàn diện và nhất quán, phù hợp với mọi đối tượng nhân sự trong môi trường giáo dục.

Đáng chú ý, tính đến tháng 10/2026, đề tài đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nghiên cứu theo đăng ký, vượt tiến độ khoảng 9 tháng so với kế hoạch dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2027.

Đại diện Viện Khoa học giáo dục và Kinh tế Đông Nam Á đặt câu hỏi cho nhóm tác giả đề tài.

TS Phan Thị Thanh Huyền, Trưởng khoa Ngoại ngữ (AGU), đặt câu hỏi cho nhóm tác giả đề tài.

Kết quả nghiên cứu ghi nhận 8 bài báo khoa học, trong đó có 2 bài báo thuộc nhóm Q1 đã được xuất bản; 4 bài báo thuộc các nhóm Q1, Q2 và Q3 đã hoàn thành vòng phản biện thứ hai; 1 bài báo thuộc nhóm Q1 đang trong quá trình phản biện; và 1 bài báo đang ở vòng phản biện thứ hai tại Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia TPHCM.

Bên cạnh những kết quả về công bố khoa học, đề tài còn đóng góp thiết thực vào công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nghiên cứu thông qua việc hướng dẫn thành công 1 học viên cao học bảo vệ luận văn thạc sĩ đúng tiến độ; qua đó góp phần nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học.

TS Nguyễn Thị Hảo, Trưởng khoa Khoa học Liên ngành, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, đồng Chủ tọa Hội thảo, trả lời câu hỏi của các đại biểu.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu tập trung trao đổi về khả năng vận dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn quản trị đại học, đặc biệt là xây dựng môi trường làm việc dựa trên sự tin cậy, minh bạch và hợp tác.

Các ý kiến cho rằng, lãnh đạo đích thực tạo dựng nền tảng vững chắc cho tổ chức thông qua việc xây dựng môi trường an toàn về tâm lý, củng cố niềm tin và thúc đẩy tinh thần hợp tác. Khi người quản lý bảo đảm sự nhất quán giữa lời nói và hành động, nêu gương trong công việc và tôn trọng giảng viên, tổ chức sẽ hình thành “cảm giác thuộc về” (sense of belonging). Đây chính là động lực cốt lõi giúp giảng viên tăng cường sự gắn kết, phát huy năng lực và tích cực đóng góp cho sự phát triển của tổ chức.

Quang cảnh hội thảo.

Từ kết quả nghiên cứu và các ý kiến trao đổi, các đại biểu đề xuất nhóm nghiên cứu tiếp tục cụ thể hóa những phát hiện khoa học thành các khuyến nghị quản trị phù hợp với điều kiện thực tiễn của các trường đại học công lập khu vực ĐBSCL. Đây là cơ sở để các cơ sở giáo dục đại học tham khảo trong quá trình phát triển đội ngũ, hoàn thiện môi trường làm việc và xây dựng văn hóa tổ chức theo hướng bền vững.