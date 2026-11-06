Nghiên cứu, phát triển lý luận quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

Đại tá Nguyễn Ngọc Út, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Hồng Ánh

Phát biểu tại tọa đàm, Đại tá Nguyễn Ngọc Út, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP thành phố cho biết: Tọa đàm là dịp để cán bộ, chiến sĩ quân nhân của BĐBP thành phố củng cố thêm lý luận về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời mong muốn, thông qua tọa đàm, đoàn công tác của Học viện Biên phòng thu thập nguồn tài liệu từ thực tiễn công tác cũng như khảo sát thực tế tại các đơn vị của BĐBP Đồng Nai phục vụ quá trình nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện phát triển lý luận quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia của BĐBP nói chung, trong đó có BĐBP Đồng Nai trong điều kiện tác chiến hiện đại.

Đại tá, PGS.TS Nguyễn Trọng Kiên, Trưởng phòng Khoa học quân sự, Học viện Biên phòng trao đổi và kết luận tọa đàm. Ảnh: Hồng Ánh

Trong khuôn khổ tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi nhiều nội dung liên quan đến nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia của BĐBP trong điều kiện tác chiến hiện đại. Tọa đàm tập trung làm rõ các chủ đề: Những vấn đề mới đặt ra trong thực hiện công tác đối ngoại biên phòng của BĐBP thành phố Đồng Nai; công tác quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất, nhập cảnh của BĐBP tỉnh, thành phố - thực trạng và giải pháp nâng hiệu quả, chất lượng thực hiện nhiệm vụ của BĐBP thành phố Đồng Nai hiện nay; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia của BĐBP Đồng Nai; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các hình thức bảo vệ biên giới quốc gia của BĐBP Đồng Nai...

Các đại biểu dự tọa đàm. Ảnh: Hồng Ánh

Phát biểu kết luận tọa đàm, Đại tá, PGS.TS Nguyễn Trọng Kiên, Trưởng phòng Khoa học quân sự, Học viện Biên phòng khẳng định: Những ý kiến tại tọa đàm góp phần bổ sung cơ sở thực tiễn, làm rõ những vấn đề mới trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, từ đó góp phần phát triển, hoàn thiện lý luận về công tác biên phòng, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đây cũng là dịp để Học viện Biên phòng nắm bắt thực tiễn, thu thập thông tin, kinh nghiệm từ cơ sở, phục vụ nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng về phát triển lý luận quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia của BĐBP trong điều kiện tác chiến hiện đại.