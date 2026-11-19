Tại hội thảo, các tướng lĩnh, nhà khoa học và các đại biểu đã cho ý kiến vào đề cương chi tiết; làm rõ tính cấp thiết, nội dung nghiên cứu và những đóng góp mới của đề tài. Theo đó, đề tài có kết cấu gồm phần mở đầu, 4 chương, kết luận, kiến nghị, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục.

Về tính cấp thiết, đề tài xác định quá trình xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại gắn với điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh; trang bị ngày càng nhiều vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) mới, có hàm lượng công nghệ cao.

Cùng với đó, trước yêu cầu của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới thúc đẩy sự phát triển của nghệ thuật quân sự, phương thức tác chiến có nhiều thay đổi, từ đó đặt ra những vấn đề mới đối với bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong các hoạt động tác chiến.

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn chủ trì hội thảo.

Lý luận bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong tác chiến đã được quan tâm nghiên cứu, bổ sung, từng bước hoàn thiện phù hợp với sự phát triển của nghệ thuật quân sự, tổ chức lực lượng và VKTBKT. Nhiều nội dung, nguyên tắc, phương thức bảo đảm đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn, đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Trước những biến đổi nhanh chóng của chiến tranh hiện đại, lý luận bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cần tiếp tục được nghiên cứu, phát triển, vừa kế thừa những nội dung còn phù hợp, vừa bổ sung những vấn đề mới, bảo đảm thống nhất với đường lối quốc phòng, nghệ thuật quân sự Việt Nam và tiềm lực, thế trận hậu cần, kỹ thuật, tổ chức Quân đội trong tình hình mới. Vì vậy, đề tài “Nghiên cứu phát triển lý luận bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong tác chiến hiện đại” là vấn đề cấp thiết, có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.

Các tướng lĩnh, nhà khoa học phát biểu tại hội thảo.

Mục tiêu của đề tài nhằm nghiên cứu, đề xuất nội dung phát triển lý luận bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong tác chiến hiện đại, làm cơ sở khoa học cho việc tổ chức chuẩn bị và thực hành bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Nội dung nghiên cứu làm rõ những cơ sở khoa học phát triển lý luận bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong tác chiến hiện đại. Nghiên cứu đề xuất nội dung phát triển lý luận bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong tác chiến hiện đại. Đề xuất hệ thống giải pháp vận dụng lý luận bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong tác chiến hiện đại. Xây dựng phương án bảo đảm hậu cần, kỹ thuật tác chiến phòng thủ chiến lược trên chiến trường miền Nam để minh họa kết quả nghiên cứu của đề tài.

Đề tài có nhiều đóng góp mới, trong đó nghiên cứu đề xuất nội dung phát triển lý luận bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong tác chiến hiện đại, bao gồm: Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; tổ chức, sử dụng lực lượng, bố trí hậu cần, kỹ thuật; nguồn và phương thức, phân cấp bảo đảm; nội dung bảo đảm hậu cần, kỹ thuật (bảo đảm VKTBKT, đạn, vật chất hậu cần, vật tư kỹ thuật; bảo dưỡng sửa chữa, cứu kéo VKTBKT; bảo đảm quân y, bảo đảm sinh hoạt, công tác vận tải). Đề xuất hệ thống giải pháp vận dụng lý luận bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong tác chiến hiện đại...

Các đại biểu dự hội thảo.

Phát biểu kết luận, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp quý báu của các tướng lĩnh, nhà khoa học và các đại biểu đã bổ sung lý luận và thực tiễn để nhóm nghiên cứu củng cố đề cương chi tiết đề tài. Đồng chí Chủ nhiệm đề tài yêu cầu ban thư ký tiếp thu đầy đủ các ý kiến, khẩn trương hoàn thiện đề cương chi tiết để triển khai các bước tiếp theo.