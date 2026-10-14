Nghiên cứu, phát huy giá trị Địa bạ tỉnh Định Tường thời Minh Mạng (1836)

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo sở, ngành tỉnh; các chuyên gia đến từ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh, Đại học Đồng Tháp…

Quang cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu và chuyên gia đóng góp nhiều ý kiến xoay quanh vai trò, ý nghĩa của Đề tài đối với các hoạt động đời sống xã hội, nhất là là công tác sưu tầm di sản tư liệu phục vụ cho nhiều hoạt động, lĩnh vực khác nhau.

Hội thảo cũng báo cáo và thảo luận về địa bạ tỉnh Định Tường, một nguồn tư liệu quý cần được phát huy hiệu quả trong nghiên cứu khoa học và quản lý nhà nước; tình hình ruộng đất ở huyện Kiến Hưng, tỉnh Định Tường năm 1836 qua phân tích tư liệu Địa bạ; sự văn tự hóa địa danh gốc phương ngữ trong Địa bạ huyện Kiến Hưng- Định Tường năm 1836…

Ngoài ra, các báo cáo khoa học cũng tập trung vào nội dung, kỹ thuật và phương pháp nghiên cứu được thể hiện qua việc phiên dịch, chú thích Địa bạ tỉnh Định Tường năm 1836…

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội thảo.

Việc tổ chức hội thảo là nguồn tài liệu tham khảo quý báu cho cơ quan chủ trì và nhóm thực hiện Đề tài tiếp thu, nghiên cứu, bổ sung và chỉnh sửa, hoàn thiện, nâng cao giá trị khoa học…