Nghiên cứu phát hiện sự thật đáng sợ về nồi chiên không dầu cũ

Nhóm nghiên cứu tại đại học Birmingham (Anh) vừa công bố kết quả thử nghiệm trên tạp chí ACS ES&T Air sau khi đặt nồi chiên không dầu dung tích 4,7 lít vào buồng kín bằng nhựa Perspex suốt nhiều tháng. Thử nghiệm ghi nhận một chiếc máy đã nấu trên 70 bữa ăn khi chạy trống vẫn rò rỉ lượng hạt siêu mịn cao hơn tới 236% và hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) nhiều hơn 23% so với thiết bị sạch.

Hình ảnh một nồi chiên không dầu đang hoạt động.

Theo các nhà khoa học, nguyên nhân khiến máy cũ bốc khói mùi khi chạy không tải xuất phát từ lượng dầu mỡ và vụn thức ăn bám chặt ở những góc khuất mà việc rửa thông thường không thể làm sạch. Dù vậy, kết quả thử nghiệm trên 12 món ăn khác nhau chỉ ra rằng chiên không dầu vẫn là phương pháp nấu nướng sạch sẽ nhất khi tổng lượng phát thải VOC thấp hơn từ 10-100 lần so với chiên ngập dầu.

Các phân tích cho thấy phát thải thúc đẩy mạnh nhất từ thực phẩm nhiều chất béo hoặc tẩm sẵn dầu như hành tây chiên vòng và thịt xông khói do phản ứng hóa nâu Maillard cùng quá trình phân hủy mỡ. Đáng chú ý, bản thân nồi chiên chạy điện không hề tạo ra oxit nitơ (NOx), và lượng khí NOx đo được trong quá trình nấu hoàn toàn bắt nguồn từ chính thực phẩm chứ không phải từ bộ phận thanh nhiệt của máy.

Hạt siêu mịn sinh ra khi nấu nướng là mối đe dọa sức khỏe đáng lưu tâm vì kích thước đủ nhỏ để vượt qua hệ thống phòng vệ của cơ thể và xâm nhập vào máu. Trưởng nhóm nghiên cứu, giáo sư Christian Pfrang, nhấn mạnh việc sử dụng máy kéo dài mà không vệ sinh chuyên sâu có thể làm mất đi lợi ích đối với chất lượng không khí, đồng thời khuyến nghị người dùng nên chọn những thiết bị có thiết kế cho phép tháo rời hoàn toàn để cọ rửa.

Các nhà khoa học khuyên người dùng nên thường xuyên vệ sinh nồi chiên không dầu.

Mặc dù mức phát thải tổng thể của nồi chiên không dầu vẫn nằm dưới các giá trị hướng dẫn trong quy chuẩn xây dựng tại Anh, các tác giả lưu ý nghiên cứu buồng kín chưa thể phản ánh hết tác động thực tế của việc mở cửa sổ hay bật máy hút mùi. Công trình do nghiên cứu sinh Ruijie Tang cùng các cộng sự thực hiện đã cung cấp thêm cơ sở khoa học quan trọng giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về tác động của thiết bị này đối với môi trường gian bếp.