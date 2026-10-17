Nghiên cứu phát hiện cách tăng khả năng chống ung thư của tế bào miễn dịch

Một phát hiện quan trọng giúp các nhà khoa học phát triển những phương pháp điều trị ung thư. (Nguồn: iStock, Getty Images)

Nhóm nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Cold Spring Harbor (CSHL) đã khám phá cơ chế mới giúp tăng sức mạnh hệ miễn dịch để chống ung thư. Trọng tâm của nghiên cứu là protein PPARD (Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Delta, Thụ thể delta kích hoạt tăng sinh peroxisome), một thụ thể đóng vai trò điều hòa chuyển hóa tế bào.

Các nhà khoa học nhận thấy trong môi trường vi mô, khối u thường có khả năng ức chế và làm suy yếu tế bào miễn dịch.

Tuy nhiên, khi protein PPARD được kích hoạt bằng các phương pháp nhắm mục tiêu, nó sẽ tái lập trình quá trình trao đổi chất. Sự thay đổi sinh học này giúp các tế bào miễn dịch phục hồi chức năng, nhận diện và tấn công khối u ung thư mạnh mẽ hơn.

Kết quả trên các mô hình thí nghiệm cho thấy, việc tăng cường hoạt động của PPARD đã làm chậm đáng kể tốc độ phát triển của khối u, thậm chí làm ngừng hoàn toàn sự tiến triển của bệnh ở một số trường hợp.

Nhóm tác giả nhấn mạnh đây là cơ sở tiềm năng cho các liệu pháp miễn dịch mới, song vẫn cần thêm các thử nghiệm lâm sàng để xác nhận tính an toàn và hiệu quả thực tế trên người.