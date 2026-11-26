Chiều 26/11, tại TP.HCM, Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh Quốc tế (IBLA), trực thuộc Hội Luật gia Việt Nam, tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và báo công đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Ghi nhận đóng góp trong nghiên cứu khoa học pháp lý

Theo Quyết định số 1334/QĐ-CTN ngày 17/8/2026, Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Viện IBLA vì có thành tích xuất sắc đột xuất trong tham gia xây dựng chính sách, pháp luật và nghiên cứu khoa học pháp lý, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Quang cảnh Lễ báo công Viện IBLA nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.

Huân chương được trao ngày 7/10/2026 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XV. Buổi lễ tại TP.HCM là dịp để Viện báo công, nhìn lại chặng đường hoạt động và tri ân những cá nhân, tổ chức đã đồng hành trong suốt 20 năm.

Viện IBLA được Hội Luật gia Việt Nam quyết định thành lập ngày 27/12/2005 và ra mắt vào tháng 2/2006. Ý tưởng thành lập Viện xuất phát từ nhu cầu hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế, nhất là các vấn đề về đàm phán hợp đồng, nhận diện rủi ro pháp lý và giải quyết tranh chấp có yếu tố nước ngoài.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

TS Nguyễn Thị Sơn là người trực tiếp xây dựng đề án thành lập Viện, tập hợp đội ngũ nhà nghiên cứu, luật gia và chuyên gia thực tiễn. Qua các giai đoạn, Viện từng bước phát triển hoạt động nghiên cứu, hội thảo khoa học, đào tạo và tư vấn pháp luật, tạo thêm kênh kết nối giữa giới nghiên cứu với cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, ghi nhận vai trò khởi xướng của TS Nguyễn Thị Sơn cùng những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhà khoa học và cộng tác viên của Viện.

Theo ông Nguyễn Khánh Ngọc, yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế đặt ra nhiệm vụ mới đối với công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế. Pháp luật không thể trở thành điểm nghẽn mà cần là lợi thế cạnh tranh quốc gia, góp phần kiến tạo phát triển và khơi thông nguồn lực. Vì vậy, hoạt động nghiên cứu khoa học pháp lý cần gắn chặt hơn với tham mưu, đề xuất, góp ý và phản biện chính sách, pháp luật.

Từ Luật Đất đai đến yêu cầu đổi mới thi hành pháp luật

Một trong những nội dung được Viện IBLA quan tâm là nghiên cứu, trao đổi về những vấn đề pháp lý phát sinh trong thực tiễn quản lý và sử dụng đất đai.

TS Nguyễn Thị Sơn, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý và kinh doanh Quốc tế (IBLA).

Thực tế, tình trạng một số khu đất công chưa được khai thác hiệu quả, dự án chậm đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng đất không đúng mục đích vẫn đặt ra yêu cầu phải tăng cường hiệu quả quản lý, giám sát và xử lý vi phạm. Những bất cập này không chỉ gây lãng phí tài nguyên mà còn ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư, phát triển đô thị và môi trường kinh doanh.

Gần đây, Viện tham gia tổ chức hội thảo do Hội Luật gia Việt Nam chủ trì về nâng cao hiệu quả thi hành Luật Đất đai, chống lãng phí và vi phạm trong sử dụng đất công. Đây là diễn đàn để các nhà khoa học, luật gia trao đổi về những vấn đề đặt ra trong quá trình thực thi pháp luật, qua đó góp phần nhận diện những vướng mắc cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện.

Tháng 9/2025, Viện cũng phối hợp tổ chức hội thảo về cơ chế và giải pháp thực thi Nghị quyết số 66-NQ/TW của Trung ương về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Các hoạt động này gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng thể chế, bảo đảm quy định pháp luật được triển khai hiệu quả trong thực tiễn.

Quang cảnh buổi lễ.

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, nghiên cứu pháp lý còn có ý nghĩa hỗ trợ doanh nghiệp nhận diện rủi ro, tuân thủ quy định và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp trong hoạt động đầu tư, kinh doanh. Việc tiếp nhận những vướng mắc từ thực tiễn để đưa vào nghiên cứu, góp ý chính sách là một trong những cách kết nối quá trình xây dựng pháp luật với nhu cầu của xã hội.

Tại lễ kỷ niệm, Viện IBLA ra mắt Hội đồng Khoa học nhiệm kỳ 2026-2031 nhằm tiếp tục tập hợp chuyên gia, xác định các vấn đề cần nghiên cứu và tham gia phản biện chính sách. Trung tâm Tư vấn pháp luật IBLA cũng được giới thiệu là đầu mối tiếp nhận, hỗ trợ những vướng mắc của người dân, doanh nghiệp trong quá trình áp dụng pháp luật.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, việc nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật không chỉ dừng ở tuyên truyền, phổ biến quy định mà cần được thể hiện bằng hiệu quả xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Từ quản lý đất đai, đầu tư xây dựng đến hoạt động kinh doanh, pháp luật chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi được thực thi nghiêm túc, những bất cập được kịp thời nhận diện và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp được bảo đảm.

Thông qua nghiên cứu khoa học, góp ý và phản biện chính sách, các tổ chức nghiên cứu pháp lý như Viện IBLA có thể góp phần thúc đẩy quá trình hoàn thiện thể chế, hạn chế lãng phí nguồn lực và tạo nền tảng pháp lý minh bạch cho phát triển.