Nghiên cứu nâng công suất, đầu tư thêm trạm trung chuyển rác

Đồng thời, bổ sung thêm phương tiện vận chuyển rác (xe hooklift) từ các trạm trung chuyển lên Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn. Báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét, xử lý trong tháng 9/2026; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm tra và có giải pháp xử lý tình trạng ùn ứ xe khi ra, vào khu liên hợp này vào giờ cao điểm.

Lãnh đạo UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn chỉnh quy hoạch chuyên ngành hạ tầng chất thải rắn, trình UBND thành phố xem xét, quyết định trong tháng 9/2026 để làm cơ sở triển khai công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng các trạm trung chuyển rác trên địa bàn thành phố trong năm 2027, bảo đảm theo quy định hiện hành và phù hợp với thực tế.

Trước đó, vào ngày 18/8/2026, Báo Đà Nẵng đăng bài viết “Cần bổ sung trạm trung chuyển, điểm tập kết rác” (https://baodanang.vn/can-bo-sung-tram-trung-chuyen-diem-tap-ket-rac-3349026.html) phản ánh tình trạng quá tải, tiếp nhận lượng rác vượt công suất thiết kế tại các trạm trung chuyển rác. Đồng thời, nêu kiến nghị, đề xuất của các địa phương, đơn vị về việc đầu tư nâng công suất các trạm trung chuyển rác hiện hữu và đầu tư bổ sung các trạm trung chuyển rác ở khu vực giữa và phía nam thành phố để rút ngắn lộ trình thu gom cũng như cự ly vận chuyển rác.