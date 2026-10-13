Nghiên cứu mua lại nhà thương mại chưa bán được để cho thuê

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, nhấn mạnh điều này khi chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo, sáng 13/10.

Chuyển hướng từ cao cấp sang bình dân

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, trong quý III/2026, cả nước ghi nhận khoảng 92.000 giao dịch bất động sản thành công. Trong khi đó, báo cáo của 27/34 địa phương cho thấy, lượng bất động sản tồn kho khoảng 51.950 căn, lô đất nền.

Về tín dụng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Ngọc Cảnh thông tin, đến cuối tháng 8/2026, tổng dư nợ tín dụng bất động sản đạt khoảng 5,21 triệu tỷ đồng, chiếm hơn 25% dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế.

Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương phát biểu. (Ảnh: Phương Nguyên)

Tại phiên họp, nhiều địa phương phản ánh tình trạng lãi suất vay còn cao, thời gian thu hồi vốn kéo dài, khiến doanh nghiệp thiếu động lực tham gia phát triển nhà ở cho thuê.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hải Phòng Lê Anh Quân đề xuất nghiên cứu cơ chế tính giá thuê phù hợp đối với nhà ở cho thuê đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước. Theo đó, cần xem xét giảm hoặc không tính một số khoản liên quan đến yêu cầu bảo toàn vốn để giá thuê phù hợp khả năng chi trả của công nhân, người lao động.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND TP. Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh kiến nghị nghiên cứu cơ chế tín dụng dài hạn với lãi suất ưu đãi cho các dự án nhà ở cho thuê; đồng thời sử dụng nguồn lực từ Quỹ nhà ở để mua lại căn hộ tại các dự án nhà ở xã hội, hình thành quỹ nhà cho thuê do địa phương quản lý.

Từ thực tế địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đồng Nai Nguyễn Kim Long đề nghị tăng quyền chủ động cho chính quyền địa phương trong lựa chọn loại hình nhà ở xã hội; đồng thời, cần có quy định phù hợp với đặc điểm cư trú và tập quán sinh hoạt.

Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM Lê Hoàng Châu kiến nghị nghiên cứu cơ chế phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp, khuyến khích doanh nghiệp chuyển hướng đầu tư từ phân khúc cao cấp sang nhà ở đáp ứng khả năng chi trả và nhà ở cho thuê.

Cần có nguồn nhà ở cho thuê đủ lớn

Ghi nhận những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc lưu ý, những khó khăn, bất cập vẫn cần được xử lý quyết liệt hơn. Việc sửa đổi pháp luật phải tháo gỡ được những khó khăn từ thực tiễn, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp nhưng không buông lỏng quản lý.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu. (Ảnh: VGP)

Đối với những dự án bất động sản tồn đọng, kéo dài, ông yêu cầu tập trung giải quyết dứt điểm vướng mắc theo thẩm quyền, sớm đưa những dự án đã được tháo gỡ vào vận hành, khai thác để khơi thông nguồn lực, bổ sung nguồn cung nhà ở, nhất là những sản phẩm có giá phù hợp khả năng chi trả của người dân.

Các cơ quan cần theo dõi sát diễn biến thị trường, điều hành chủ động, linh hoạt các công cụ tín dụng, thuế, đất đai; kiểm soát rủi ro, ngăn chặn đầu cơ, thổi giá và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Liên quan đến diễn biến giá bất động sản, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng, không nên lo ngại việc giá nhà giảm theo hướng phù hợp hơn với khả năng chi trả của người dân. Điều cần quan tâm là sự lành mạnh, ổn định của thị trường, không để tình trạng mất cân đối cung - cầu, đầu cơ và phát triển quá nóng gây rủi ro cho nền kinh tế.

Đối với nhà ở cho thuê, ông Phạm Gia Túc nhấn mạnh đây là hướng phát triển cần được ưu tiên, phù hợp với đặc điểm dịch chuyển việc làm của công nhân, người lao động.

Người lao động có thể thay đổi nơi làm việc theo nhu cầu của doanh nghiệp, thị trường, vì vậy cần có nguồn nhà ở cho thuê đủ lớn, được bố trí phù hợp với các trung tâm sản xuất, khu công nghiệp và điều kiện sinh hoạt.

Đối với nguồn nhà ở đã đầu tư nhưng chưa khai thác hiệu quả, cần nghiên cứu phương án sử dụng phù hợp, bổ sung nguồn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê.

Phó Thủ tướng cũng gợi mở khả năng mua lại những căn nhà ở thương mại đã xây dựng nhưng chưa tiêu thụ được để bố trí cho thuê, trên cơ sở bảo đảm hiệu quả, phù hợp quy hoạch và pháp luật.