Một đầu bếp ở Nam Kinh (Trung Quốc) đang chuẩn bị món ăn trong gian bếp nhộn nhịp. Ảnh: Cheng Shi Song/ Pexels.

Cùng một nhà hàng, cùng một món ăn nhưng nhiều người có cảm giác món ăn ngon hơn khi đến vào lúc đông khách. Món mang ra nóng hổi, hương thơm rõ ràng, các nguyên liệu có độ tươi và kết cấu hấp dẫn hơn. Trong khi đó, vào những khung giờ ít khách, trải nghiệm đôi khi không được như kỳ vọng.

Điều này không hoàn toàn xuất phát từ tâm lý đám đông. Đằng sau sự khác biệt có thể là những yếu tố liên quan đến cách nhà hàng vận hành, tốc độ luân chuyển nguyên liệu và cả tâm lý của người thưởng thức.

Nghiên cứu tổng quan đăng trên Frontiers in Sustainability tháng 5 cũng chỉ ra vai trò của việc dự báo nhu cầu, kiểm soát tồn kho và tổ chức hoạt động bếp trong quản lý thực phẩm tại nhà hàng.

Thực khách đông đúc bên trong một quán cà phê. Ảnh: Đan Thy Nguyễn Mai/ Pexels.

Nguyên liệu tươi hơn

Một trong những lý do dễ nhận thấy nhất là tốc độ tiêu thụ nguyên liệu.

Khi đông khách, các loại thực phẩm thường xuyên được sử dụng, bổ sung và thay mới. Điều này đặc biệt quan trọng với những nguyên liệu có thời gian bảo quản ngắn như hải sản, rau xanh, thịt tươi hay các loại thực phẩm sơ chế sẵn.

Theo Business Insider, nhiều nhà hàng nhận hàng vào thứ Sáu hoặc thứ Bảy. Nếu thực phẩm không được sử dụng hết trong dịp cuối tuần, một phần nguyên liệu có thể tiếp tục nằm trong kho đến đầu tuần sau. Điều này không đồng nghĩa thực phẩm mất an toàn, nhưng chất lượng và độ tươi có thể không còn như ban đầu.

Khi lượng khách ổn định, nhà hàng có cơ sở để dự đoán nhu cầu tiêu thụ, nhập hàng với tần suất phù hợp và hạn chế tình trạng nguyên liệu nằm quá lâu trong kho lạnh.

Bếp hoạt động liên tục

Một nhà hàng đông khách thường có nhịp độ vận hành khác hẳn lúc vắng vẻ. Trong giờ cao điểm, đầu bếp liên tục nhận đơn, chế biến và đưa món ra bàn. Với những món cần làm ngay như đồ xào, món chiên, lẩu hay đồ nướng, thực phẩm được chế biến sát thời điểm phục vụ thường giữ nhiệt độ, độ giòn và hương thơm tốt hơn.

Ngược lại, khi ít khách, một số nhà hàng có thể chuẩn bị trước món ăn hoặc nguyên liệu để tiết kiệm nhân lực. Nếu khâu bảo quản, hâm nóng và hoàn thiện không được kiểm soát tốt, hương vị, kết cấu món ăn có thể bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, điều này không đúng với mọi nhà hàng. Những căn bếp có quy trình chuẩn bị và bảo quản tốt vẫn có thể duy trì chất lượng món ăn ổn định ngay cả trong giờ vắng khách.

Các đầu bếp chuẩn bị món ăn trong gian bếp nhộn nhịp của một nhà hàng châu Á tại Metro Manila (Philippines). Ảnh: Clarence Gaspar/ Pexels.

Không khí đông vui khiến món ăn hấp dẫn hơn

Ngoài chất lượng thực phẩm, không gian nhà hàng cũng ảnh hưởng đến cảm nhận của thực khách. Tiếng trò chuyện, âm thanh bát đĩa, mùi thức ăn và hình ảnh những bàn ăn kín khách tạo cảm giác sôi động, khiến người đến ăn dễ hào hứng và tin rằng mình đã chọn đúng địa điểm.

Đây là biểu hiện của hiệu ứng bằng chứng xã hội (social proof), khi con người có xu hướng dựa vào lựa chọn của số đông để đánh giá một sản phẩm, dịch vụ. Vì thế, nhà hàng đông khách thường dễ tạo ấn tượng món ăn ngon và đáng thử hơn quán vắng vẻ.

Theo Restaurant Dive, trong bài viết về xu hướng kinh doanh nhà hàng năm 2025, báo cáo của Hiệp hội Nhà hàng Quốc gia Mỹ cho biết 81% người tiêu dùng được khảo sát sẽ đến nhà hàng phục vụ tại chỗ thường xuyên hơn nếu có điều kiện chi tiêu tốt hơn. Các thương hiệu cũng chú trọng cải thiện ánh sáng, thiết kế nội thất và sự thoải mái, cho thấy trải nghiệm ăn uống không chỉ nằm ở món ăn mà còn ở bầu không khí xung quanh.

Hiệu ứng tâm lý

Khi bước vào nhà hàng đông khách, thực khách thường có sẵn kỳ vọng tích cực khi nhìn thấy những bàn ăn đang thưởng thức món, nghe tiếng trò chuyện và cảm nhận không khí nhộn nhịp. Những tín hiệu này có thể khiến họ đánh giá món ăn tích cực hơn.

Bên cạnh đó, việc dùng bữa cùng bạn bè, người thân, gọi nhiều món và chia sẻ cảm nhận cũng khiến trải nghiệm trở nên thú vị hơn, thay vì chỉ tập trung vào hương vị từng món.

Bên trong một nhà hàng nhộn nhịp, thực khách thưởng thức bữa ăn trong không gian ấm cúng. Ảnh: Cihan Yuce/ Pexels.

Tuy nhiên, hiệu ứng này có giới hạn. Nhà hàng quá đông, ồn ào, phục vụ chậm hoặc để khách chờ lâu vẫn có thể làm giảm sự hài lòng.

Thực tế, đông khách không đồng nghĩa với món ăn luôn ngon, cũng như quán vắng không có nghĩa chất lượng kém. Cảm giác món ăn ngon hơn khi nhà hàng đông là sự kết hợp giữa tốc độ luân chuyển nguyên liệu, thời điểm chế biến, cách vận hành và tâm lý thực khách.

Một nhà hàng thực sự tốt cần duy trì được chất lượng món ăn ổn định, ngay cả khi chỉ có vài bàn khách.