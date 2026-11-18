Đồ ăn nhanh ảnh hưởng đến cả sức khỏe tinh thần (Ảnh minh họa)

Nghiên cứu do Đại học Flinders (Australia) chủ trì, được công bố trên tạp chí Current Nutrition Reports ngày 18-11. Nhóm tác giả đã phân tích, đánh giá có hệ thống về 17 nghiên cứu trên khắp nước Australia, nhấn mạnh những tác động tiềm tàng lâu dài đến sức khỏe do thói quen ăn uống không lành mạnh trong thời thơ ấu và tuổi thiếu niên.

Kết quả cho thấy, trẻ em và thanh thiếu niên thường xuyên tiêu thụ thực phẩm có mật độ năng lượng cao nhưng nghèo dinh dưỡng - đồ ăn nhanh và đồ uống có đường có liên quan đến các vấn đề về sức khỏe tâm thần, suy giảm cảm xúc tích cực và kết quả học tập kém hơn.

Ngược lại, những trẻ có chế độ ăn cân bằng, nhiều trái cây, rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, hải sản, đậu và các sản phẩm từ sữa, có sự phát triển tốt hơn cả về thể chất và tinh thần, nhờ được cung cấp đầy đủ vitamin và khoáng chất thiết yếu.

Tiến sĩ Zegeye Abebe Abitew, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: “Việc thúc đẩy dinh dưỡng lành mạnh và hạn chế thực phẩm chứa nhiều phụ gia, chất bảo quản, chất béo bão hòa, đường và muối ngay từ nhỏ sẽ giúp hình thành thói quen tốt, bảo vệ sức khỏe lâu dài cho trẻ”.

Phó Giáo sư Yohannes Melaku, chuyên gia dinh dưỡng và y tế công cộng, đồng tác giả, nhấn mạnh: “Trong giai đoạn phát triển then chốt của trẻ, lợi ích của chế độ ăn lành mạnh là rất rõ ràng. Ngược lại, việc lạm dụng thực phẩm chế biến sẵn, nhiều dầu mỡ, đồ ngọt có liên quan đến sức khỏe tâm thần kém và kết quả nhận thức thấp hơn”.

Từ kết quả này, nhóm nghiên cứu kêu gọi cần có các chương trình can thiệp dinh dưỡng cụ thể, tăng cường giáo dục về ăn uống lành mạnh cho phụ huynh, giáo viên và chính các em.

Đồng thời có chính sách để thực phẩm lành mạnh trở nên dễ tiếp cận và có giá cả hợp lý hơn, nhất là trong bối cảnh áp lực chi phí sinh hoạt gia tăng tại Australia.

Theo các số liệu tại Australia, các bệnh mạn tính như rối loạn sức khỏe tâm thần, béo phì, tiểu đường tuýp 2 ở trẻ em đang ở mức đáng lo ngại, cứ 3 trẻ em từ 8-13 tuổi thì có 1 trẻ gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Nguyên nhân phần lớn đến từ những hành vi có thể thay đổi được như chế độ ăn uống kém lành mạnh, sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều và thiếu hoạt động thể chất.

Theo Xinhua