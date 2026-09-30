Nghiên cứu mở không gian dịch vụ, du lịch dọc trục sông Đông Ba

Toàn cảnh cuộc họp.

Kết nối không gian

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND phường Phú Xuân Nguyễn Việt Bằng cho biết, đề án được nghiên cứu theo hướng khai thác lợi thế cảnh quan sông nước, không gian đô thị cổ, các giá trị văn hóa, di sản và hoạt động thương mại truyền thống của khu vực. Qua đó, từng bước hình thành chuỗi sản phẩm dịch vụ, du lịch và kinh tế đêm đặc trưng, tạo thêm không gian trải nghiệm cho người dân, du khách và cơ hội phát triển kinh tế cộng đồng.

Theo phương án đề xuất, không gian dọc tuyến Bạch Đằng - Huỳnh Thúc Kháng được nghiên cứu tổ chức thành các nhóm sản phẩm như ẩm thực, văn hóa, nghệ thuật, hoa tươi, dịch vụ giải khát và các hoạt động trải nghiệm phù hợp. Không gian trên bờ gắn với hoạt động dưới sông, hướng đến hình thành hành trình kết nối cảnh quan, phố cổ, văn hóa và dịch vụ của cộng đồng địa phương.

Đề án dành nhiều nội dung cho việc khai thác mặt nước, phát triển các sản phẩm du lịch đường sông. Phương án nghiên cứu nhiều loại hình phương tiện phục vụ tham quan, trải nghiệm văn hóa và dịch vụ trên sông; đồng thời mở tuyến kết nối từ khu vực Bạch Đằng đến Thanh Hà - Bao Vinh, tạo điều kiện đưa du khách tiếp cận các điểm văn hóa, làng nghề truyền thống ven sông như, làng hoa giấy Thanh Tiên, không gian văn hóa làng Sình.

Cách tổ chức này hướng đến hình thành chuỗi trải nghiệm đường sông, từ ngắm đô thị, khám phá phố cổ đến trải nghiệm văn hóa, làng nghề và sử dụng các dịch vụ của cộng đồng địa phương; qua đó góp phần kéo dài thời gian lưu trú, mở rộng không gian hoạt động của du khách ngoài khu vực trung tâm quen thuộc.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh ủng hộ định hướng sớm đưa vào khai thác các dịch vụ phù hợp dọc sông Đông Ba; đồng thời yêu cầu tiếp tục hoàn thiện Đề án, xác định rõ phạm vi, sản phẩm chủ đạo, nguồn lực và lộ trình thực hiện.

Đồng chí Lê Trí Thanh nhấn mạnh, sự đồng thuận, chung tay của người dân sẽ tạo giá trị rất lớn cho phát triển du lịch. Vì vậy, quá trình xây dựng Đề án phải lấy ý kiến người dân, vận động người dân cùng tham gia với Nhà nước trong tổ chức khai thác sau khi Đề án được phê duyệt.

“Đề án cần làm rõ Nhà nước đầu tư những hạng mục nào, doanh nghiệp tham gia ở đâu và người dân có thể đảm nhận những hoạt động gì. Nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và các bên tham gia phải được xác định cụ thể, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh nhấn mạnh.

Gắn phát triển với bảo tồn và sinh kế cộng đồng

Lãnh đạo thành phố khảo sát thực địa không gian phát triển dịch vụ, du lịch trên địa bàn thành phố. Ảnh: Ngọc Hiếu

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh đã có những chỉ đạo cụ thể trong quá trình xây dựng, triển khai Đề án.

Theo đồng chí Lê Trí Thanh, chính quyền địa phương cần tăng cường trao đổi, lấy ý kiến, thông tin đầy đủ về định hướng của Đề án; trên cơ sở đó nghiên cứu các hình thức tham gia phù hợp, tạo điều kiện để người dân chủ động phát triển sản phẩm, dịch vụ gắn với du lịch và hưởng lợi từ quá trình phát triển của khu vực.

Cùng với đầu tư hạ tầng, cần nghiên cứu nguồn lực hỗ trợ ban đầu hoặc huy động nguồn lực xã hội để giúp các hộ dân chỉnh trang mặt tiền, sửa chữa, nâng cấp công trình phù hợp với thiết kế chung. Phương án tổ chức hoạt động, thời gian khai thác và các điều kiện liên quan cũng phải được làm rõ để người dân biết, có sự chuẩn bị và phương án kinh doanh phù hợp.

“Những việc khó, khi có sự đồng thuận của người dân sẽ tạo ra giá trị rất lớn. Vì vậy, Đề án phải được xây dựng rõ ràng, lấy ý kiến Nhân dân và xác định cụ thể trách nhiệm, phần việc của từng chủ thể”, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh nói.

Đồng chí Lê Trí Thanh cũng yêu cầu địa phương phối hợp với các sở, ngành rà soát quy hoạch, thống kê, đánh giá các công trình cổ và di tích trong khu vực, nhất là dọc hai tuyến Bạch Đằng - Huỳnh Thúc Kháng. Việc rà soát cần làm rõ hiện trạng, quyền sở hữu và khả năng khai thác, tạo cơ sở cho công tác bảo tồn, chỉnh trang và phát triển dịch vụ.

Sở Xây dựng phối hợp với địa phương nghiên cứu chi tiết việc quản lý kiến trúc, màu sắc, mặt tiền, mái, cổng, biển hiệu, biển số nhà và hệ thống chiếu sáng. Phương án chỉnh trang hai bên sông cần bảo đảm hài hòa, đồng bộ, phù hợp với đặc điểm từng tuyến, có sự tham gia góp ý của cộng đồng, hướng tới hình thành không gian phố cổ đẹp, gìn giữ bản sắc lâu dài.

Việc tổ chức dịch vụ phải đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm du khách. Bên cạnh những khu vực sôi động, phù hợp với giới trẻ, cần có không gian êm đềm, sâu lắng, gắn với trải nghiệm văn hóa. Đồng thời, nghiên cứu bố trí bến thuyền, điểm nhấn cảnh quan, điểm chụp ảnh, khu vực đậu đỗ xe và không gian sinh hoạt công cộng; tổ chức khai thác vỉa hè văn minh, lịch sự.

Đối với các dịch vụ trên sông, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh đề nghị, chỉ phát triển tàu, thuyền sử dụng điện nhằm bảo đảm môi trường; đơn vị khai thác phải có năng lực chuyên nghiệp và bảo đảm an toàn cho người dân, du khách. Các loại hình dịch vụ cần được nghiên cứu thí điểm từng bước, có lộ trình cụ thể.

“Trước mắt, tập trung hoàn thiện phương án đối với khu vực Bạch Đằng - Huỳnh Thúc Kháng, lựa chọn nội dung khả thi để triển khai, đánh giá và rút kinh nghiệm trước khi nghiên cứu mở rộng. Các sở, ngành và địa phương tiếp tục rà soát điều kiện hạ tầng, nghiên cứu huy động nguồn lực, tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp cùng tham gia; qua đó phát triển dịch vụ gắn với tạo sinh kế và gìn giữ những giá trị văn hóa đặc trưng của khu vực”, đồng chí Lê Trí Thanh nhấn mạnh.