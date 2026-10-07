Nghiên cứu mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc, mở hướng kết hợp y tế và du lịch

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với ông César Louis-Philip Marseille - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Cùng dự có Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng; lãnh đạo các Bộ: Y tế; Ngoại giao; Tài chính; Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Văn phòng Chính phủ.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận quá trình đồng hành của VAMED tại Việt Nam từ năm 1997. Trong gần 30 năm, Tập đoàn đã triển khai nguồn vốn ODA khoảng 158 triệu euro, thực hiện 10 dự án trọng điểm, góp phần nâng cấp trang thiết bị y tế cho 15 bệnh viện quân y, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Huế và lò đốt chất thải y tế cho 25 cụm bệnh viện tuyến tỉnh.

Phó Thủ tướng đánh giá những kết quả này là nền tảng để hai bên bước vào giai đoạn hợp tác mới với quy mô lớn hơn, tập trung vào công nghệ cốt lõi và những giá trị thiết thực đối với người dân Việt Nam.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Theo ông César Louis-Philip Marseille, Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của VAMED tại Đông Nam Á. Tập đoàn dự kiến đầu tư 1,2 tỷ euro vào Việt Nam trong 5 năm tới, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động và thúc đẩy chuyển giao kiến thức, công nghệ.

VAMED mong muốn tiếp tục hợp tác với Việt Nam thông qua các dự án tín dụng ưu đãi, hợp tác công - tư (PPP) và hợp tác với các đối tác tư nhân; đồng thời cung cấp các sản phẩm y tế từ Áo và Đức cho các đối tác tại Việt Nam.

Tập đoàn cũng đề xuất nghiên cứu triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc nếu các điều kiện cho phép. Theo đại diện VAMED, đây là mô hình mới, có khả năng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho số lượng lớn bệnh nhân và góp phần tăng cường năng lực y tế cho Việt Nam.

Ông César Louis-Philip Marseille phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới phát triển nhanh và bền vững; trong đó ưu tiên thu hút các nhà đầu tư chiến lược có tiềm lực tài chính, đầu tư lâu dài, đồng thời chia sẻ và đồng hành với cộng đồng, đất nước trong quá trình phát triển.

Phó Thủ tướng đánh giá cao ý tưởng tàu bệnh viện của VAMED. Với đường bờ biển dài, nhiều đảo và nhu cầu chăm sóc sức khỏe đa dạng, Việt Nam có điều kiện nghiên cứu các mô hình y tế cơ động trên biển, trong đó có khả năng ứng phó với thiên tai, thảm họa.

Ý tưởng phát triển tàu y tế tại Phú Quốc cũng phù hợp với định hướng kết hợp y tế và du lịch của Việt Nam. Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam sẽ tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc, Phó Thủ tướng lưu ý việc nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại đây cần hướng tới mục tiêu lâu dài, không chỉ phục vụ riêng APEC mà còn góp phần tăng cường năng lực y tế, đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện quốc tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phó Thủ tướng đề nghị VAMED khẩn trương hoàn thiện đề án chi tiết, làm rõ các phương án về công nghệ, vận hành và cơ chế thực hiện.

Bộ Y tế được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và tỉnh An Giang đánh giá giải pháp tàu bệnh viện, làm rõ các vấn đề về tính khả thi, kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn và những điều kiện cần thiết để triển khai.

UBND tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét hồ sơ, điều kiện và thủ tục đầu tư đối với dự án.

Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trên cơ sở tuân thủ pháp luật - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Bên cạnh dự án tàu bệnh viện, Phó Thủ tướng đề nghị VAMED nghiên cứu khả năng đầu tư hệ thống y tế dưỡng lão tại Việt Nam.

Theo Phó Thủ tướng, đây là lĩnh vực Việt Nam đang đặc biệt quan tâm trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe theo vòng đời ngày càng lớn. Trong khi đó, VAMED đã triển khai khoảng 60 cơ sở y tế dưỡng lão tại nhiều quốc gia.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam đang thúc đẩy xã hội hóa y tế, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia phát triển dịch vụ y tế, hướng tới chăm sóc sức khỏe người dân tốt hơn, lấy người dân làm trung tâm và lấy phòng bệnh là chính. Chính phủ Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi, trên cơ sở tuân thủ pháp luật, cho các nhà đầu tư có tiềm lực, công nghệ và trách nhiệm xã hội.