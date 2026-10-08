Nghiên cứu mô hình điểm đến du lịch thông minh tại Sa Pa

Đây là thông tin được ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, nhấn mạnh tại buổi làm việc với đoàn công tác Đảng ủy phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), ngày 8/10.

Theo định hướng này, chuyển đổi số tại Sa Pa không chỉ dừng ở việc ứng dụng công nghệ để quảng bá, cung cấp thông tin cho du khách mà phải hướng tới nâng cao năng lực quản trị. Dữ liệu cần được sử dụng để theo dõi, điều tiết sức chứa vào thời gian cao điểm, quản lý giao thông, lưu trú, môi trường, trật tự xây dựng và không gian đô thị.

Cuộc làm việc giữa Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và đoàn công tác Đảng ủy phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Cục DLQG Việt Nam

Ông Nguyễn Trùng Khánh cho rằng Sa Pa cũng cần từng bước kết nối với các hệ thống, nền tảng số chung của ngành du lịch như Cơ sở dữ liệu du lịch Việt Nam, nền tảng quản trị và kinh doanh du lịch, vé điện tử “trực tuyến - liên thông - đa phương thức”, ứng dụng Du lịch Việt Nam - Vietnam Travel và thẻ du lịch thông minh. Qua đó, hình thành hệ sinh thái số phục vụ đồng thời cơ quan quản lý, doanh nghiệp và du khách.

Cùng với chuyển đổi số, lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thống nhất đưa Sa Pa trở thành một trong những điểm đến trọng tâm trong hoạt động xây dựng thương hiệu, xúc tiến quốc tế và phát triển thị trường khách của du lịch Việt Nam.

Theo đó, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ hỗ trợ Sa Pa tăng cường quảng bá trên các kênh truyền thông, nền tảng số của ngành, đồng thời tạo điều kiện để địa phương tham gia các chương trình xúc tiến trong nước và quốc tế, trong đó có các hội chợ du lịch lớn như WTM London, ITB Berlin.

Đồng thời, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh yêu cầu phát triển Sa Pa theo hướng xanh, chất lượng và bền vững.

Địa phương cần xác định sức chứa phù hợp, kiểm soát tác động đến môi trường, giảm phát thải và khuyến khích các cơ sở lưu trú áp dụng các tiêu chí xanh. Việc hạn chế sản phẩm nhựa dùng một lần, tiết kiệm năng lượng, tăng sử dụng sản phẩm tái sử dụng và năng lượng tái tạo được đặt trong nhóm giải pháp cần quan tâm.

Ông Khánh cũng cho rằng Sa Pa cần ưu tiên phân khúc khách chất lượng cao, lưu trú dài ngày, chi tiêu cao; đồng thời phát triển hài hòa hệ thống khách sạn chất lượng cao với homestay, farmstay và du lịch cộng đồng.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Sa Pa Tô Ngọc Liễn, Khu du lịch quốc gia Sa Pa được công nhận năm 2017, có diện tích khoảng 684 km², bao gồm toàn bộ thị xã Sa Pa trước đây. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Sa Pa nằm trong vùng trung tâm lõi của Khu du lịch quốc gia.

Toàn cảnh Sa Pa. Ảnh: Cục DLQG Việt Nam

Năm 2025, Sa Pa đón khoảng 4,5 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt khoảng 19.000 tỷ đồng. Năm 2026, địa phương đặt mục tiêu đón trên 5 triệu lượt khách, doanh thu khoảng 23.000 tỷ đồng. Cùng với tốc độ tăng trưởng khách, nhu cầu về hạ tầng giao thông, cơ sở lưu trú, dịch vụ và năng lực quản lý điểm đến cũng ngày càng lớn.

Trong bối cảnh lượng khách ngày càng tăng, Sa Pa đề xuất nghiên cứu thí điểm mô hình điểm đến du lịch thông minh, trong đó quản trị dựa trên dữ liệu được xác định. Địa phương cũng đề xuất xây dựng mô hình khu du lịch xanh, có khả năng kiểm soát sức chứa, giảm phát thải và bảo vệ môi trường.