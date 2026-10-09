Nghiên cứu miễn tiền sử dụng đất, giảm tiền thuê đất cho cơ sở giáo dục trong nước

Bố trí ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo bảo đảm các tỷ lệ chi theo Nghị quyết số 71-NQ/TW. Ảnh minh họa - Hải Nguyễn

Trình Chính phủ Nghị định quy định chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo trong quý I/2027

Theo Thông báo số 519/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ phát đi kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại cuộc họp về tháo gỡ các điểm nghẽn trong xã hội hóa giáo dục, làm việc, đối thoại với một số doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Phó Thủ tướng yêu cầu phải rà soát và hoàn thiện đồng bộ khung khổ pháp lý.

Theo đó, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu, hoàn thiện Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Bộ Xây dựng chủ trì tiếp thu, hoàn thiện Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi);

Trong đó nghiên cứu đầy đủ, tiếp thu hợp lý các ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan, các địa phương, doanh nghiệp đối với các nội dung liên quan nhằm tháo gỡ các nút thắt về xã hội hóa giáo dục như kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổng hợp, đề xuất và ý kiến của các doanh nghiệp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Nghị định quy định chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; trình Chính phủ trong quý I năm 2027.

Cho phép chuyển đổi linh hoạt mục đích sử dụng sang đất giáo dục

Về tháo gỡ điểm nghẽn đất đai và tài sản công, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ trình Dự án Luật Đất đai (sửa đổi); tiếp tục rà soát các quy định pháp luật đất đai để thể chế hóa đầy đủ các chủ trương tại Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị; yêu cầu cụ thể hóa các chính sách ưu tiên dành quỹ đất sạch, cho phép chuyển đổi linh hoạt mục đích sử dụng sang đất giáo dục;

Bảo đảm quy định pháp luật đất đai không làm hạn chế các cơ chế đặc thù, vượt trội đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 248/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc hội; kịp thời rà soát, hướng dẫn các địa phương thực hiện quy định về trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất rút gọn đối với các dự án đầu tư trung hạn trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 248/2025/QH15.

Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung rà soát, bố trí quỹ đất sạch, tích hợp nhu cầu phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục vào quy hoạch sử dụng đất; rà soát nhu cầu trường lớp trên địa bàn, quỹ đất giáo dục, nhà đất công dôi dư và danh mục các dự án cần thu hút đầu tư, công khai thông tin thu hút doanh nghiệp đầu tư...

Về bảo đảm nguồn lực tài chính và định vị chiến lược đầu tư, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo bố trí ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo bảo đảm các tỷ lệ chi theo Nghị quyết số 71-NQ/TW (trong đó, chi đầu tư phát triển tối thiểu 5% và chi cho giáo dục đại học tối thiểu 3% tổng chi ngân sách nhà nước), làm nguồn vốn "mồi" hiệu quả thu hút vốn đối ứng xã hội hóa và FDI; rà soát, ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đột phá về thuế; không thu tiền sử dụng đất, giảm tiền thuê đất, tiền thuế đất đối với cơ sở giáo dục trong nước, hoàn thành trong quý II/2027.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các doanh nghiệp, tập đoàn, đơn vị đầu tư trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo xác định rõ lộ trình và tầm nhìn dài hạn; mạnh dạn chuyển dịch từ các phân khúc dễ sinh lời sang đầu tư vào giáo dục đại học tinh hoa và giáo dục phổ thông theo chuẩn quốc tế; khuyến khích nhân rộng mô hình "Trường trong doanh nghiệp", đào tạo gắn liền với chuỗi cung ứng công nghiệp và công nghệ cao.