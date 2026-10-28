Nghiên cứu miễn phí vé tháng giao thông công cộng với người làm việc tại khu công nghệ cao

Hành khách lên xe buýt điện tại đường Cầu Giấy. Ảnh minh họa: Hoàng Hiếu/TTXVN

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan cũng làm rõ đối tượng, điều kiện thụ hưởng, hồ sơ, trình tự, thủ tục xác nhận đối tượng, phương thức cấp và sử dụng vé miễn phí, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan và phương án tổ chức thực hiện, bảo đảm thuận tiện, công khai, minh bạch, đúng đối tượng và phù hợp với quy định hiện hành.

Trước đó, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội nhận được văn bản của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn triển khai chính sách miễn phí vé tháng giao thông công cộng tại khu công nghệ cao. Tuy nhiên, sau khi nhận văn bản và đối chiếu với chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 40/2026/NQ-HĐND quy định một số cơ chế, chính sách quản lý và phát triển khu công nghệ cao trên địa bàn thành phố, Trung tâm nhận thấy chính sách áp dụng với cả xe buýt, đường sắt đô thị và ô tô chở khách tuyến cố định.

Trong khi đó, loại hình phương tiện “ô tô chở khách tuyến cố định” không thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội. Do đó, để bảo đảm thống nhất chung cho các loại hình vận tải hành khách công cộng, kể cả tuyến cố định, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội đã đề nghị Sở Xây dựng chủ trì làm việc với các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện.

Cùng ngày, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội cho biết, sau sự cố xe buýt tuyến 36 bốc cháy tại khu vực Bạch Mai - Thanh Nhàn sáng 27/10, Trung tâm đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tăng cường bảo đảm an toàn trong quá trình hoạt động. Cụ thể, đối với đội ngũ lái xe, các doanh nghiệp phải quán triệt việc chấp hành nghiêm nội quy, quy chế vận hành trên tuyến, bảo đảm an toàn khi lái xe, tuân thủ Luật Giao thông đường bộ, tránh các tình huống có nguy cơ mất an toàn như phanh gấp, va chạm hoặc đi qua khu vực không bảo đảm điều kiện vận hành.

Ngoài ra, Trung tâm cũng yêu cầu các doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng tăng cường bảo dưỡng, sửa chữa và kiểm tra an toàn phương tiện trước khi đưa vào hoạt động. Các bộ phận liên quan cần đặc biệt chú trọng kiểm tra bình ắc quy, pin, bình khí phanh, hệ thống trao đổi nhiệt và các bộ phận kỹ thuật có liên quan. Song song với đó, các đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, theo dõi điều kiện vận hành và bảo vệ môi trường của phương tiện; đôn đốc thực hiện chế độ kiểm định kỹ thuật và bảo dưỡng định kỳ, bảo đảm phương tiện đủ điều kiện an toàn kỹ thuật khi hoạt động trên tuyến.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp phải ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm quy định an toàn phòng, chống cháy nổ tại cơ quan, đơn vị; niêm yết nội quy phòng cháy, chữa cháy, biển cấm lửa và tiêu lệnh chữa cháy tại những khu vực có nguy cơ cháy nổ; tổ chức tập huấn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn và xử lý tình huống khi xảy ra cháy; thường xuyên kiểm tra, thay thế các bình cứu hỏa đã hết hạn sử dụng trên xe buýt, bảo đảm thiết bị luôn trong trạng thái sẵn sàng hoạt động khi xảy ra sự cố.