Nghiên cứu loạt cơ chế mới để thị trường chứng khoán phát triển bền vững

Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) - Ảnh: chinhphu.vn

Chuyển cổ phiếu về HOSE, nghiên cứu loạt cơ chế giao dịch mới

Tại họp báo Bộ Tài chính ngày 6/10, ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết: Việc chuyển toàn bộ cổ phiếu đang niêm yết từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) nằm trong chương trình cơ cấu lại danh mục hàng hóa theo Thông tư 139/2025/TT-BTC.

Lộ trình này dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Thời điểm chuyển cụ thể sẽ được xác định trên cơ sở đánh giá tác động và kết quả kiểm thử kỹ thuật giữa các sở giao dịch chứng khoán và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Hiện quá trình thử nghiệm đang diễn ra thuận lợi và đúng kế hoạch. Cùng với việc tập trung cổ phiếu niêm yết về HOSE, UBCKNN cũng nghiên cứu phân bảng danh mục hàng hóa theo phẩm cấp, chất lượng nhằm phục vụ các nhu cầu và "khẩu vị" đầu tư khác nhau.

Theo ông Hoàng Văn Thu, việc phân bảng dự kiến dựa trên bốn tiêu chí chính gồm quy mô vốn điều lệ của doanh nghiệp; tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, phản ánh khả năng tiếp cận cổ phiếu của khối ngoại; tỷ lệ cổ phiếu tự do giao dịch; và trạng thái tuân thủ của cổ phiếu.

Trên cơ sở bốn tiêu chí này, danh mục cổ phiếu dự kiến được sắp xếp thành 2-3 bảng. Việc này nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhà đầu tư trong đánh giá, lựa chọn và quản lý danh mục đầu tư.

Bên cạnh việc sắp xếp lại hàng hóa trên thị trường, UBCKNN cũng đang chỉ đạo các sở giao dịch nghiên cứu một số chính sách và cơ chế giao dịch mới.

Trong đó có phương án giao dịch xuyên trưa, nới biên độ dao động giá và xem xét bỏ phiên khớp lệnh định kỳ.

Theo lãnh đạo UBCKNN, dù áp dụng cơ chế mới nào để hỗ trợ và tạo thuận lợi hơn cho nhà đầu tư, nguyên tắc ưu tiên hàng đầu vẫn là bảo đảm hệ thống vận hành an toàn, giao dịch thông suốt và thị trường ổn định.

Các đề xuất sẽ được đánh giá kỹ về tác động trước khi triển khai. Sau khi hoàn tất quá trình đánh giá, cơ quan quản lý sẽ công bố lộ trình cụ thể để các chủ thể tham gia thị trường có đủ thời gian chuẩn bị và chuyển đổi.

Giao dịch an toàn vẫn là yêu cầu xuyên suốt

Liên quan đến các cơ chế giao dịch mới, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh thị trường luôn kỳ vọng vào những chính sách mới, nhưng việc đưa chính sách vào thực tiễn phải bảo đảm nguyên tắc an toàn, ổn định và bền vững.

UBCKNN được yêu cầu khẩn trương đánh giá tác động của các đề xuất chính sách. Khi các điều kiện đã chín muồi, cơ quan quản lý cần chủ động chuẩn bị đầy đủ hạ tầng kỹ thuật để sớm đưa các chính sách mới vào vận hành.

"Việc nghiên cứu áp dụng các cơ chế mới như giao dịch xuyên trưa, rút ngắn thời gian thanh toán T+2 và xem xét biên độ giao dịch là những bước đi cần thiết hướng tới một thị trường chứng khoán phát triển khỏe mạnh và hiện đại hơn. Tuy nhiên, yêu cầu xuyên suốt vẫn là phải bảo đảm an toàn hệ thống, ổn định thị trường và khả năng vận hành thông suốt khi chính sách mới được áp dụng", Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi lưu ý.

Lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu UBCKNN cùng các cơ quan tổ chức thị trường nâng cao trách nhiệm, chủ động chuẩn bị đầy đủ hạ tầng kỹ thuật và các điều kiện cần thiết để thực hiện thành công Chiến lược phát triển và nâng hạng thị trường chứng khoán đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trước đó, tại Hội thảo lấy ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, lãnh đạo UBCKNN cho biết, dự thảo Luật được xây dựng theo hướng tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho thị trường chứng khoán, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, đồng thời bảo đảm tính ổn định, liên tục trong tổ chức và vận hành thị trường.

Dự thảo cũng thiết kế các quy định chuyển tiếp nhằm tạo thời gian phù hợp để các tổ chức, cá nhân và thành viên thị trường chuẩn bị các điều kiện cần thiết khi Luật có hiệu lực.

"Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến, kiến nghị hợp lý để nâng cao chất lượng và tính khả thi của dự thảo Luật", Thứ trưởng Bộ Tài chính khẳng định.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cũng khẳng định định hướng phát triển thị trường chứng khoán ổn định, bền vững phải gắn với việc phát triển các nhà đầu tư có tổ chức, trong đó có các công ty quản lý quỹ và các loại hình quỹ đầu tư.

Đối với những vấn đề mới như quỹ tín thác bất động sản, mã hóa tài sản thực và các mô hình mới phát sinh cùng với sự phát triển của công nghệ, Thứ trưởng cho rằng cần tiếp tục nghiên cứu trong tổng thể hệ thống pháp luật và có bước đi phù hợp với trình độ phát triển của thị trường.

Về chính sách phát triển nguồn nhân lực, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh sự cần thiết phải có giải pháp để thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực chứng khoán.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Thứ trưởng đề nghị UBCKNN tiếp tục nghiên cứu, rà soát các cơ chế hiện hành và kinh nghiệm ở các lĩnh vực tương đồng để đề xuất quy định có tính khả thi, trước mắt tập trung vào đội ngũ thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tổ chức, vận hành thị trường.