Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, sân bay Gia Bình dự kiến đạt công suất 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm vào năm 2030. Đến năm 2050, công suất dự kiến tăng lên 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Để đáp ứng nhu cầu vận tải, các phương án kết nối đang được nghiên cứu theo hướng Hà Nội, Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Hải Phòng và Quảng Ninh, với các loại hình đường bộ, đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia và đường sắt liên vùng.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, thành phố đang nghiên cứu phương án kéo dài tuyến đường sắt đô thị số 8 qua Bắc Ninh đến sân bay Gia Bình. Hai địa phương cơ bản thống nhất hướng kết nối.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chỉ đạo tại cuộc họp ngày 29/10 (ảnh: Chính phủ)

Tuy nhiên, theo phương án đang nghiên cứu, hành khách từ sân bay đến một số khu vực trung tâm Hà Nội vẫn phải chuyển sang tuyến khác. Hà Nội đang nghiên cứu thuê tư vấn độc lập để rà soát hướng tuyến và dự báo lưu lượng hành khách.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho biết, quy hoạch sân bay Gia Bình đã bố trí ga đường sắt trong khu vực cảng hàng không. Vấn đề đặt ra là nghiên cứu phương án kết nối đường sắt đô thị từ Hà Nội qua Bắc Ninh đến nhà ga này, bảo đảm đồng bộ giữa quy hoạch sân bay và mạng lưới đường sắt.

Nhấn mạnh sân bay Gia Bình là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, đối ngoại, quốc phòng và an ninh, hướng tới hình thành trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế hiện đại, thông minh, xanh và bền vững, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc lưu ý, hạ tầng giao thông cần gắn với phát triển logistics, thương mại, dịch vụ, lưu trú và các công trình phục vụ người lao động, bảo đảm đồng bộ với tiến độ khai thác sân bay.

Nghiên cứu làm đường sắt kết nối sân bay Gia Bình với trung tâm thủ đô

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh và các Bộ, ngành liên quan rà soát tổng thể phương án kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô, Vùng Thủ đô và các trung tâm kinh tế. Bộ Xây dựng cần làm rõ danh mục công trình, thứ tự ưu tiên, phân kỳ đầu tư, nhu cầu nguồn lực, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của từng cơ quan.

Đối với Hà Nội, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu nghiên cứu mạng lưới đường sắt đô thị bảo đảm liên thông với đường sắt quốc gia, đường sắt liên vùng và các loại hình vận tải khác; đồng thời làm rõ phương án kết nối sân bay Gia Bình, sân bay Nội Bài với trung tâm thủ đô. Thành phố cần tập trung rà soát tuyến số 8, vị trí nhà ga, đầu mối trung chuyển và khả năng tiếp cận nhà ga hàng không.

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc đặc biệt lưu ý việc nghiên cứu ga trung tâm kết nối các tuyến đường sắt, tạo thuận lợi cho hành khách, đồng thời gắn với phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), thương mại và dịch vụ quanh nhà ga. Việc lựa chọn phương án cụ thể thuộc thẩm quyền của Hà Nội, trên cơ sở tính toán nhu cầu vận tải, hiệu quả kinh tế - xã hội và khả năng cân đối nguồn lực.

Việc tổ chức mạng lưới phải tính đến hành trình thực tế của hành khách, hạn chế đi vòng hoặc chuyển tàu nhiều lần, nhất là đối với khách quốc tế mang theo hành lý. Phó Thủ tướng thường trực nhấn mạnh định hướng nghiên cứu kết nối liên thông, trực tiếp giữa sân bay Gia Bình với trung tâm Hà Nội, trên cơ sở tính toán kỹ phương án quy hoạch và tổ chức vận hành.

Trên cơ sở dự báo nhu cầu vận tải, khả năng kết nối toàn mạng lưới, hiệu quả kinh tế-xã hội và khả năng cân đối nguồn lực, Hà Nội nghiên cứu xác định thứ tự ưu tiên, lộ trình và phân kỳ đầu tư các tuyến đường sắt đô thị, bảo đảm phù hợp với từng giai đoạn phát triển, khai thác sân bay Gia Bình và các công trình giao thông liên quan.