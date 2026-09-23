Nghiên cứu kỹ thuật làm căn cứ công nhận lưu hành đặc cách giống chè Đoỏng Pán tại Độc Lập

Đoàn công tác kiểm tra thực tế mô hình chè Đoỏng Pán tại xã Độc Lập.

Đoàn kiểm tra thực tế mô hình; việc triển khai các nội dung theo thuyết minh nhiệm vụ, gồm: Nghiên cứu các đặc điểm nông, sinh học, đánh giá khả năng sinh trưởng, năng suất, phân tích các chỉ tiêu sinh hóa đánh giá chất lượng cây chè bản địa tại xã Độc Lập; xây dựng hoàn thiện hướng dẫn quy trình kỹ thuật nhân giống, trồng cây chè bản địa Đoỏng Pán; theo dõi đánh giá tuyển chọn 300 cây chè Đoỏng Pán đầu dòng; xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận lưu hành đặc cách giống chè Đoỏng Pán.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá sau gần 1 năm thực hiện nhiệm vụ, đơn vị chủ trì cơ bản triển khai đúng tiến độ và thực hiện các nội dung theo thuyết minh đã được phê duyệt.

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng nhiệm vụ, đề nghị đơn vị chủ trì bổ sung đầy đủ báo cáo, hồ sơ, tài liệu minh chứng đối với các sản phẩm đã thực hiện; rà soát, cập nhật các quy định hiện hành về công nhận lưu hành đặc cách giống, bảo đảm nội dung nghiên cứu và hồ sơ sản phẩm phù hợp quy định mới.

Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận lưu hành đặc cách giống chè, bảo đảm đầy đủ số liệu và tài liệu minh chứng; tập trung đánh giá đặc điểm nông, sinh học, khả năng sinh trưởng, năng suất, khả năng chống chịu sâu bệnh, chất lượng chè và kết quả tuyển chọn cây đầu dòng; rà soát, hoàn thiện hồ sơ, chứng từ và báo cáo tài chính theo quy định hiện hành.