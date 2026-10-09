Nghiên cứu khoa học sức khỏe trước yêu cầu của kỷ nguyên số

Sáng 9/10, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) khai mạc Hội nghị Khoa học Sức khoẻ với chủ đề “Chăm sóc sức khoẻ toàn diện trong kỷ nguyên số”.

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 9 và 10/10, là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Trường, đồng thời ghi dấu chặng đường 10 năm hình thành và phát triển của khối Sức khỏe.

PGS.TS Phạm Dương Châu – Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Phát biểu khai mạc hội nghị, PGS.TS Phạm Dương Châu – Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội nhấn mạnh, cùng với hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học ngày càng được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển của khối Sức khỏe. Số lượng đề tài, bài báo và công trình nghiên cứu từng bước gia tăng; nội dung nghiên cứu ngày càng gắn với thực tiễn chăm sóc sức khỏe, ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ và giải quyết những vấn đề đặt ra trong hoạt động chuyên môn.

Chủ đề “Chăm sóc sức khỏe toàn diện trong kỷ nguyên số” của hội nghị được lựa chọn trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và nhiều thành tựu khoa học – công nghệ đang tác động ngày càng sâu rộng tới mọi lĩnh vực của đời sống, đặc biệt là y tế và chăm sóc sức khỏe.

Chuyên gia thảo luận tại phiên toàn thể tại hội nghị sáng 9/10.

Trong hai ngày làm việc, hội nghị giới thiệu và thảo luận 59 báo cáo khoa học tại phiên toàn thể và các phiên chuyên đề về Y khoa, Răng hàm mặt, Dược, Điều dưỡng, của cả báo cáo viên trong nước và báo cáo viên quốc tế. Đây là những đề tài có nội dung phong phú, cập nhật, bám sát thực tiễn chuyên môn và phù hợp với xu thế phát triển chung của khoa học sức khỏe hiện nay.

Theo PGS.TS Phạm Dương Châu, hội nghị là cơ hội để các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ và giảng viên trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối hợp tác và hình thành những ý tưởng nghiên cứu mới.

Đây cũng là dịp để sinh viên tiếp cận kiến thức cập nhật, học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia, nuôi dưỡng tinh thần nghiên cứu khoa học và nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của người cán bộ y tế trong tương lai.

Toàn cảnh hội nghị.

Xây dựng khối Sức khoẻ là định hướng chiến lược của HUBT. Từ những bước đi ban đầu, nhà trường đã từng bước hình thành đội ngũ, chương trình đào tạo, cơ sở vật chất.

Hiện có hơn 1.100 sinh viên khối Sức khoẻ của trường đã tốt nghiệp, hơn 2.000 sinh viên đang được đào tạo. Trong số đó, đã có nhiều sinh viên trúng tuyển bác sĩ nội trú. Đội ngũ giảng viên gồm các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ kinh nghiệm thực tiễn.

Theo PGS.TS Phạm Dương Châu, điều nhà trường quan tâm không chỉ là quy mô mà quan trọng hơn là chất lượng và sự trưởng thành của khối Sức khoẻ. Việc có nhiều sinh viên trúng tuyển bác sĩ nội trí, đạt chuẩn kiểm định chất lượng cùng sự tham gia của đội ngũ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và các bác sĩ đang công tác tại bệnh viện cho thấy, đào tạo của nhà trường từng bước gắn với chuẩn mực nghề nghiệp thực tế.

Ông nhấn mạnh, đào tạo sức khoẻ không đơn thuần là mở thêm lĩnh vực đào tạo mà còn gắn với trách nhiệm xã hội của một cơ sở giáo dục. Mục tiêu là đào tạo những người làm nghề có chuyên môn, có y đức và trách nhiệm với cộng đồng. Thời gian tới, nhà trường tiếp tục chuẩn hoá đào tạo, gắn chặt với mục tiêu lâm sàng; đầu tư cho đội ngũ, cơ sở thực hành, phòng thí nghiệm; tăng cường hợp tác với các bệnh viện, cơ sở y tế; đồng thời coi nghiên cứu khoa học là động lực nâng cao chất lượng đào tạo.