Nghiên cứu khoa học nông nghiệp phải có địa chỉ ứng dụng cụ thể

Lựa chọn sản phẩm có tiềm năng cạnh tranh quốc tế để triển khai mô hình điểm

Sáng 2/11, tại Cần Thơ, dự và phát biểu tại Hội nghị "Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thúc đẩy tăng trưởng ngành nông nghiệp - khu vực phía nam", Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu đổi mới cách tiếp cận trong nghiên cứu khoa học, lấy yêu cầu tăng trưởng và thực tiễn sản xuất, kinh doanh làm điểm xuất phát; lấy doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất làm trung tâm ứng dụng; lấy nhà khoa học và cơ sở nghiên cứu làm lực lượng tạo ra tri thức, công nghệ; lấy hiệu quả kinh tế - xã hội, năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng làm thước đo.

Mọi nhiệm vụ phải hướng tới kết quả cụ thể, có địa chỉ ứng dụng, có khả năng nhân rộng và đóng góp thực chất vào phát triển ngành nông nghiệp.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự Hội nghị "Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thúc đẩy tăng trưởng ngành nông nghiệp - Khu vực phía nam" - Ảnh: CP

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an, các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá hiện trạng nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường; xác định danh mục những bài toán lớn, cấp thiết, tác động trực tiếp đến tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của ngành. Các nhiệm vụ này phải gắn với định hướng phát triển công nghệ chiến lược quốc gia.

Trong đó, ưu tiên các nhóm nhiệm vụ về giống cây trồng, vật nuôi; phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật gắn với phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; công nghệ và máy móc phục vụ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; hoàn thiện, chuẩn hóa hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản.

Đối với từng ngành hàng chủ lực của khu vực phía nam, cần lựa chọn một số chuỗi sản phẩm có tiềm năng cạnh tranh quốc tế để triển khai mô hình điểm. Mỗi mô hình phải xác định cụ thể công nghệ cần làm chủ, tỷ lệ nguyên liệu trong nước, mức độ chế biến sâu, tiêu chuẩn chất lượng, yêu cầu truy xuất nguồn gốc, thị trường tiêu thụ và hiệu quả kinh tế dự kiến.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực tế, tổ chức nhân rộng những mô hình hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải và nghiên cứu không gắn với nhu cầu thị trường...

Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục nhận diện và tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, cơ chế tài chính, chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu - Ảnh: CP

Chủ động đăng ký nhu cầu công nghệ, năng lực đầu tư, tiếp nhận và tiêu thụ sản phẩm

Đối với UBND các tỉnh, thành phố khu vực phía nam, Phó Thủ tướng yêu cầu phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát, đánh giá hiện trạng nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường trên địa bàn; xác định những bài toán lớn, cấp thiết, có tác động trực tiếp đến tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của ngành.

Trước ngày 20/11/2026, mỗi địa phương lựa chọn từ 3-5 bài toán ưu tiên, trong đó thể hiện rõ mô hình liên kết từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm và xây dựng thương hiệu.

Các địa phương phối hợp với Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện, kết nối dữ liệu về chủ thể sản xuất, vùng nguyên liệu, cơ sở sản xuất, mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, kiểm dịch, kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng và lưu thông hàng hóa theo quy định.

Phó Thủ tướng tham quan các gian hàng nông sản tại hội nghị - Ảnh: CP

Đối với các viện nghiên cứu, trường đại học, trước ngày 15/12/2026 phải đăng ký, đề xuất với Bộ Nông nghiệp và Môi trường các giải pháp công nghệ nhằm giải quyết những bài toán thực tiễn. Các doanh nghiệp, hợp tác xã chủ động đăng ký nhu cầu công nghệ, năng lực đầu tư, tiếp nhận và tiêu thụ sản phẩm.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, hội nghị mới là bước khởi đầu cho quá trình hành động quyết liệt, thực chất hơn trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của ngành nông nghiệp.

Các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan cần khẩn trương cụ thể hóa kết luận hội nghị thành kế hoạch triển khai với mục tiêu rõ ràng, nhiệm vụ cụ thể, tiến độ phù hợp, nguồn lực xác định và sản phẩm đầu ra có thể đánh giá được.