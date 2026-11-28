Thiếu cơ chế tự chủ, khó định giá tài sản trí tuệ, hạn chế về vốn, thiếu đầu mối kết nối với doanh nghiệp và đặc biệt là khoảng cách giữa nghiên cứu với nhu cầu thực tế của thị trường đang khiến không ít kết quả nghiên cứu loay hoay tìm đầu ra.

Khoảng cách không nhỏ

Tại hội thảo về thúc đẩy hợp tác Nhà nước – nhà trường – doanh nghiệp trong phát triển khoa học công nghệ, nhiều chuyên gia và nhà quản lý đã chỉ ra một nghịch lý: Việt Nam không thiếu kết quả nghiên cứu, nhưng khả năng đưa các kết quả đó vào sản xuất, kinh doanh vẫn còn hạn chế.

Nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Dược Hà Nội. Ảnh: NTCC.

PGS.TS La Việt Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 nhìn nhận tỷ lệ thương mại hóa kết quả nghiên cứu hiện vẫn thấp. Một trong những nguyên nhân là các đơn vị nghiên cứu chưa có đầy đủ quyền tự chủ về quản lý tài chính, tổ chức bộ máy, phương thức thương mại hóa sản phẩm và khai thác tài sản trí tuệ. Đặc biệt, câu chuyện định giá tài sản trí tuệ trước khi đưa ra thị trường vẫn là một rào cản đáng kể.

Thực tế, một công trình nghiên cứu có thể mất nhiều năm và tiêu tốn nguồn lực lớn để hoàn thiện, nhưng khi chuyển sang giai đoạn thương mại hóa, nhà khoa học lại phải đối diện với hàng loạt câu hỏi: Định giá công nghệ thế nào? Ai có quyền khai thác? Phân chia lợi ích giữa nhà trường và nhóm nghiên cứu ra sao? Ai chịu trách nhiệm nếu dự án không đạt kết quả kinh doanh như kỳ vọng?

Ngay cả những mô hình được thí điểm tự chủ cũng chưa chắc đã có được sự chủ động thực chất. Đại diện viện nghiên cứu cho biết, đơn vị phải đồng thời vận hành theo tinh thần của mô hình doanh nghiệp và tuân thủ các quy định quản lý nhà nước, khiến quá trình triển khai gặp nhiều phức tạp.

Ở góc nhìn doanh nghiệp, khó khăn không chỉ nằm ở việc tìm kiếm công nghệ mà còn ở khả năng biến công nghệ thành sản phẩm hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Đại diện Viettel, ông Nguyễn Văn Tĩnh, Giám đốc Trung tâm Chuyển giao của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội, nhấn mạnh một vấn đề đáng chú ý: “Vấn đề then chốt không phải là ai đặt hàng bài toán mà chính là ai đồng hành cùng giải bài toán đi đến thành sản phẩm”.

Theo kinh nghiệm của Viettel, mô hình hợp tác cần phân vai rõ ràng: Nhà nước xác định nhu cầu, doanh nghiệp thiết kế, tích hợp và hoàn thiện sản phẩm, còn viện trường tập trung nghiên cứu các công nghệ thành phần. Đây là cách tiếp cận giúp kết quả nghiên cứu không dừng lại ở phòng thí nghiệm mà có cơ hội trở thành sản phẩm công nghệ hoàn chỉnh.

Tuy nhiên, với những doanh nghiệp phát triển công nghệ trong nước, bài toán thương mại hóa vẫn đầy áp lực. Theo ThS. Lê Tấn Cương, Quyền Giám đốc Trung tâm Sáng tạo khởi nghiệp và Chuyển giao công nghệ, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM, cách làm truyền thống “nghiên cứu xong rồi mới đi tìm doanh nghiệp” không còn phù hợp. Thay vào đó, cần bắt đầu từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, sau đó đặt hàng nhà khoa học nghiên cứu và phát triển giải pháp.

Ông cho rằng một điểm yếu của giảng viên là giỏi chuyên môn lý thuyết nhưng chưa có đủ kinh nghiệm thực tiễn để hiểu và giải quyết trọn vẹn bài toán sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, các trung tâm chuyển giao công nghệ cần đóng vai trò cầu nối, hỗ trợ khảo sát nhu cầu, đàm phán hợp đồng, xử lý vấn đề pháp lý, phân chia tiến độ và bảo đảm quyền lợi cho các bên.

Thực tế tại trường cho thấy hướng tiếp cận này có những kết quả tích cực. Nhà trường đã xây dựng không gian Makerspace kết nối sinh viên, nhóm nghiên cứu và doanh nghiệp; đồng thời tổ chức các đề tài nghiên cứu theo từng giai đoạn, gắn với nhu cầu thực tế. Có những sản phẩm do sinh viên phát triển được nhà trường đặt hàng trước, tạo ra khách hàng ban đầu rồi mới mở rộng thương mại hóa. Doanh thu chuyển giao công nghệ của trường năm 2024 đạt hơn 1,9 tỷ đồng và sau đó tăng khoảng năm lần theo chia sẻ tại hội thảo.

Gỡ điểm nghẽn bằng sự đồng hành thực chất của ba nhà

Ở góc độ quản lý, PGS.TS. Vũ Văn Tích, Phó Giám đốc Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ cho rằng cần chuyển từ cách đặt hàng chung chung sang chuẩn hóa các bài toán cụ thể, có cơ chế phối hợp, kiểm chứng và thử nghiệm có kiểm soát. Ông cũng đề xuất tham khảo kinh nghiệm Nhật Bản trong xây dựng các nền tảng phòng thí nghiệm gắn với doanh nghiệp, qua đó hỗ trợ hình thành các doanh nghiệp spin-off từ trường đại học.

Một vấn đề quan trọng khác là cần có cơ chế khuyến khích nhà khoa học tham gia thương mại hóa, từ việc cho phép kiêm nhiệm, tạm hoãn công tác trong thời gian nhất định đến hỗ trợ sử dụng cơ sở vật chất và đơn giản hóa thủ tục thành lập doanh nghiệp khởi nguồn.

Những đề xuất này cũng được cụ thể hóa qua kinh nghiệm của Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM, với mô hình ba nhà: Nhà nước đóng góp chính sách, nguồn lực và đặt hàng; nhà trường cung cấp nhân lực, tri thức và công nghệ; doanh nghiệp đưa ra bài toán, đầu tư và mở rộng thị trường.

Có thể thấy, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học không thể chỉ trông chờ vào nỗ lực của riêng các nhà khoa học. Cần một hệ sinh thái đủ năng lực kết nối nghiên cứu với nhu cầu thị trường, có cơ chế chia sẻ lợi ích minh bạch, nguồn lực tài chính phù hợp và doanh nghiệp sẵn sàng đồng hành từ khâu thử nghiệm đến sản xuất.

Như thông điệp được nhiều đại biểu nhấn mạnh tại hội thảo, điều quan trọng không chỉ là tạo ra công nghệ mới, mà phải đưa công nghệ ấy đến được với doanh nghiệp, người tiêu dùng và đời sống. Khi ba nhà thực sự cùng tham gia và cùng chịu trách nhiệm về kết quả cuối cùng, hành trình từ phòng thí nghiệm đến thị trường mới có thể bớt chật vật.