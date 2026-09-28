Nghiên cứu, khảo sát xây dựng Đề án phát huy quyền làm chủ của Nhân dân

Đoàn công tác Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương do ông Nguyễn Quang Đức - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương làm Trưởng đoàn tại buổi làm việc với tỉnh Thái Nguyên.

Tham dự buổi làm việc có ông Trần Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Đinh Quang Tuyên - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên.

Thời gian qua, Tỉnh ủy Thái Nguyên xác định phát huy quyền làm chủ của Nhân dân là một nội dung quan trọng trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị gần dân, sát dân, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Quang Đức phát biểu tại buổi làm việc.

Trên cơ sở chủ trương của Trung ương, tỉnh Thái Nguyên đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; từng bước cụ thể hóa thành các cơ chế, chính sách và cách làm phù hợp với thực tiễn. Công tác tuyên truyền, đối thoại, tiếp nhận và xử lý ý kiến của Nhân dân được đổi mới theo hướng đa dạng, kết hợp giữa các hình thức trực tiếp với ứng dụng công nghệ số.

Trong quá trình thực hiện, tỉnh đã từng bước chuyển từ cách tiếp cận thiên về “quản lý hành chính” sang xây dựng “chính quyền phục vụ”, lấy sự tham gia, phản hồi và mức độ hài lòng của người dân là một trong những căn cứ quan trọng đánh giá chất lượng hoạt động của chính quyền.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi về những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế và đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong giai đoạn mới.

Ông Đinh Quang Tuyên - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại buổi làm việc.

Theo ông Đinh Quang Tuyên - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, đây là dịp để tỉnh rà soát, đánh giá toàn diện quá trình phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đồng thời trao đổi những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình triển khai.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quang Đức - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương ghi nhận những kết quả của tỉnh Thái Nguyên đã đạt được, trong đó có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Quang Đức khẳng định, thông qua buổi làm việc, Đoàn công tác đã thu nhận được nhiều kết quả tích cực và nhiều nội dung thực tiễn có giá trị.

Theo ông Nguyễn Quang Đức, chương trình nghiên cứu, khảo sát diễn ra rất trọng tâm, trọng điểm, với nội dung báo cáo được chuẩn bị kỹ lưỡng, giúp Đoàn công tác thu nhận được nhiều kết quả tích cực và nhiều nội dung thực tiễn có giá trị.

Điển hình là kinh nghiệm từ việc tổ chức đối thoại, nắm bắt đầy đủ tâm tư, nguyện vọng và phản ánh của người dân; tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề đối với những vấn đề bức xúc trong xã hội; giám sát đến cùng việc triển khai các chính sách, đảm bảo tính thực thi cao...

Ông Nguyễn Quang Đức đề nghị, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tổng hợp, làm rõ những kinh nghiệm thực tiễn, những khó khăn, vướng mắc và các đề xuất, kiến nghị; qua đó cung cấp thêm cơ sở thực tiễn để Đoàn công tác nghiên cứu, phục vụ quá trình xây dựng Đề án.