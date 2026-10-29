Nghiên cứu kết nối trực tiếp đường sắt từ sân bay Gia Bình với trung tâm Hà Nội

Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh dự án sân bay Gia Bình là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, hướng tới hình thành trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế hiện đại, thông minh, xanh và bền vững.

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu kết luận cuộc họp về kết nối giao thông với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Bên cạnh vận tải hành khách, Phó thủ tướng Thường trực lưu ý nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không, nhất là phục vụ xuất khẩu và các ngành công nghiệp công nghệ cao, điện tử, bán dẫn. Vì vậy, hệ thống giao thông kết nối phải đáp ứng cả nhu cầu đi lại và vận tải hàng hóa, phù hợp với quy hoạch, tiến độ phát triển sân bay và khả năng cân đối nguồn lực.

Phó thủ tướng Thường trực cũng lưu ý việc quy hoạch khu vực sân bay cần gắn với phát triển logistics, thương mại, dịch vụ, lưu trú, nhà ở cho người lao động và các thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế, bảo đảm sự đồng bộ giữa hạ tầng giao thông và các công trình phục vụ hoạt động của sân bay.

Phó thủ tướng Thường trực giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh và các bộ, ngành, cơ quan liên quan rà soát tổng thể, đề xuất phương án kết nối giao thông giữa Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, vùng Thủ đô và các trung tâm kinh tế.

Trong đó, tập trung làm rõ mối quan hệ giữa quy hoạch sân bay với mạng lưới đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia, đường sắt liên vùng, đường bộ và các đầu mối giao thông, logistics trong khu vực. Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng tổng hợp phương án kết nối, danh mục công trình, thứ tự ưu tiên, phân kỳ đầu tư, nhu cầu nguồn lực, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền.

Đối với Hà Nội, Phó thủ tướng Thường trực yêu cầu thành phố chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan, địa phương liên quan rà soát, nghiên cứu phương án phát triển mạng lưới đường sắt đô thị thuộc thẩm quyền, bảo đảm khoa học, đồng bộ, liên thông, hiệu quả, phù hợp với định hướng phát triển Thủ đô và vùng Thủ đô.

Phó thủ tướng Thường trực đặc biệt lưu ý Hà Nội nghiên cứu phương án ga trung tâm để kết nối các tuyến đường sắt, tạo thuận lợi cho hành khách. Việc lựa chọn phương án cụ thể thuộc thẩm quyền của thành phố. Theo Phó thủ tướng Thường trực, ga trung tâm không chỉ có vai trò trong tổ chức giao thông mà còn gắn với phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), thương mại và dịch vụ quanh nhà ga.