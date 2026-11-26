TS. Phạm Cảnh Huy, Trưởng Ban xúc tiến đầu tư và Phát triển hạ tầng, ĐHBK Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: H.Tr

Theo báo cáo tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo, lực lượng lao động hiện nay vẫn còn thiếu, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao. Giai đoạn 2027-2030, toàn tỉnh dự báo cần tuyển mới khoảng 60.000 lao động có kỹ năng nghề từ sơ cấp, trung cấp, đến cao đẳng và đại học; đồng thời đào tạo lại, nâng cao kỹ năng cho khoảng 35.000 lượt người trong các lĩnh vực kỹ năng số, tự động hóa, ngoại ngữ và lao động xanh...

Đại biểu tỉnh Quảng Trị tham dự buổi làm việc - Ảnh: H.Tr

Trên cơ sở các đầu mối phối hợp gồm Trường đại học Quảng Bình, Trường cao đẳng (CĐ) Nghề Quảng Trị, Trường CĐ Kỹ thuật Công-Nông nghiệp, Trường CĐ Kỹ thuật Quảng Trị, tỉnh đề xuất phối hợp với ĐHBK Hà Nội trên các lĩnh vực: Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ vật liệu mới, khoáng sản; đào tạo kỹ năng thực hành bậc cao, công nghiệp hỗ trợ và giao thông xanh; đào tạo theo đơn đặt hàng và chuyển đổi nghề nghiệp; công nghệ số, AI, công nghiệp văn hóa và nâng cao năng lực mạng lưới đào tạo. Trong giai đoạn từ 2027-2030, hai bên dự kiến từng bước mở rộng hoạt động đào tạo theo đơn đặt hàng, gắn với tiến độ triển khai và nhu cầu thực tế của tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo thực trạng và đề xuất hợp tác - Ảnh: H.Tr

Đoàn công tác Đại học Bách khoa Hà Nội tham dự buổi làm việc - Ảnh: H.Tr

Thay mặt đoàn công tác, đại diện ĐHBK Hà Nội gợi mở một số định hướng hợp tác trên các lĩnh vực phù hợp với chức năng, thế mạnh đào tạo của nhà trường; đồng thời, đề xuất thành lập tổ công tác để kết nối, chuẩn bị thống nhất việc chuẩn bị mô hình hợp tác đào tạo và sớm hoàn thiện đề án để triển khai trong thực tế.

Đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi làm việc - Ảnh: H.Tr

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng tình với các đề xuất của đại diện ĐHBK Hà Nội; đồng thời đề nghị phía nhà trường cung cấp sơ bộ mô hình hợp tác để tỉnh có cơ sở phân công nhiệm vụ với các sở, ngành, trường học trên địa bàn, tiến tới thống nhất nội dung, chương trình phối hợp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn mới.