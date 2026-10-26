Nghiên cứu hợp nhất lực lượng dân phòng và lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Bãi bỏ thủ tục kiểm tra nghiệm thu, làm rõ quy định chuyển tiếp

Góp ý về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, ĐBQH Thái Thị An Chung đồng tình với các nội dung của dự thảo, đặc biệt là quy định bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.

ĐBQH Thái Thị An Chung (Nghệ An) phát biểu

Theo đại biểu, qua rà soát các quy định hiện hành và làm việc với một số cơ quan, đơn vị, chủ trương cắt giảm thủ tục này nhận được sự đồng thuận, phù hợp với yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Đại biểu phân tích, trước khi triển khai xây dựng công trình, chủ đầu tư phải lập thiết kế về phòng cháy, chữa cháy trên cơ sở các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. Tùy theo loại hình, cấp độ công trình hoặc phương tiện, việc thẩm định được thực hiện theo thẩm quyền của chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng, cơ quan đăng kiểm hoặc cơ quan Công an.

Như vậy, ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án, các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy đã được xem xét, thẩm định. Trong quá trình xây dựng và sử dụng công trình, phương tiện, chủ đầu tư, chủ sở hữu có trách nhiệm duy trì các điều kiện an toàn. Khi công trình hoặc phương tiện hoàn thành, chủ đầu tư, chủ sở hữu vẫn phải thực hiện nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Theo đại biểu Thái Thị An Chung, việc duy trì thêm thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành là không cần thiết, bởi yêu cầu bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy không chỉ đặt ra tại thời điểm nghiệm thu mà phải được thực hiện xuyên suốt quá trình hoạt động của công trình, cơ sở.

Mặt khác, pháp luật đã quy định nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy trong kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm. Vì vậy, việc bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành là phù hợp, không đồng nghĩa với việc bỏ trách nhiệm nghiệm thu và duy trì các điều kiện an toàn của chủ đầu tư, chủ sở hữu.

Liên quan đến quy định chuyển tiếp, đại biểu đề nghị nghiên cứu sửa đổi khoản 5 Điều 55 đối với các cơ sở được đưa vào sử dụng trước thời điểm Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 có hiệu lực thi hành nhưng chưa bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy.

Các ĐBQH tỉnh Nghệ An tham dự phiên thảo luận tổ

Cụ thể, đối với những cơ sở đã có nghị quyết của HĐND cấp tỉnh quy định giải pháp xử lý thì tiếp tục thực hiện theo nghị quyết đã ban hành. Đồng thời, đại biểu đề nghị quy định theo hướng cho phép HĐND cấp tỉnh ban hành nghị quyết mới về giải pháp xử lý hoặc áp dụng quy định tại điểm b và điểm c khoản 6 Điều 55 để giải quyết những trường hợp này.

Cùng với đó, đại biểu Thái Thị An Chung đề nghị bỏ cụm từ “trừ trường hợp đã được quy định tại khoản 5 điều này” tại khoản 6 Điều 55, nhằm bảo đảm sự thống nhất giữa các quy định và tạo cơ sở xử lý các cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy được đưa vào sử dụng từ giai đoạn trước.

Xem xét thống nhất đầu mối lực lượng phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở

Một nội dung đáng chú ý khác được ĐBQH Thái Thị An Chung đề cập là việc tổ chức các lực lượng hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở.

Toàn cảnh phiên thảo luận Tổ 10

Đại biểu đề nghị nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các Điều 36, 37 và 38 của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ liên quan đến lực lượng dân phòng, đồng thời rà soát để bảo đảm sự thống nhất với quy định pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Theo đại biểu, hiện nay ở cơ sở cùng tồn tại hai lực lượng mang tính chất hỗ trợ là lực lượng dân phòng và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Tổ trưởng, tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được bổ nhiệm làm đội trưởng, đội phó dân phòng.

Trong khi đó, pháp luật đã quy định lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng dân phòng trong công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn phụ trách cũng như tại địa bàn khác khi được điều động.

Từ thực tế này, đại biểu Thái Thị An Chung đề nghị nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo hướng mở rộng trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy; đồng thời nghiên cứu, xem xét phương án hợp nhất hai lực lượng trong thời gian tới nhằm thống nhất đầu mối tổ chức, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.