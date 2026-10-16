Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Phạm Thắng

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Nhà Quốc hội, kết nối trực tuyến tới điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và điểm cầu cấp cơ sở với sự tham dự của 2.725.229 đại biểu.

Theo Ban Tổ chức, Hội nghị nhằm thống nhất cao về nhận thức và hành động đối với những chủ trương, quyết sách lớn của Trung ương. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của Nghị quyết, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động khả thi, hiệu quả. Bảo đảm Nghị quyết được triển khai đồng bộ, thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, khơi dậy quyết tâm chính trị, tinh thần đổi mới, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Hội nghị tại điểm cầu Nhà Quốc hội. Ảnh: Như Ý

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu, học tập, quán triệt 6 chuyên đề: Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới; Nghị quyết về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh; Kết luận về Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững; Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa dự tại điểm cầu Nhà Quốc hội. Ảnh: Như Ý

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, tiếp nối các quyết sách từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV, Hội nghị Trung ương 4 tập trung củng cố những điều kiện mang tính quyết định việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng. Các quyết sách của Trung ương đòi hỏi đổi mới tư duy, đổi mới đồng bộ công tác xây dựng Đảng, phương thức lãnh đạo và công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh 5 yêu cầu cần tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới.

Một là, gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đổi mới cách lãnh đạo cần đi cùng việc chuẩn bị cán bộ đủ năng lực, trách nhiệm. Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức phải củng cố sự kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nâng cao bản lĩnh, ý thức phục vụ Nhân dân. Đấu tranh với suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải gắn với xây dựng môi trường liêm chính, khuyến khích cống hiến.

Đổi mới phương thức lãnh đạo phải bắt đầu từ việc cấp ủy lựa chọn đúng vấn đề cần quyết định và tổ chức thực hiện. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể phải gắn với trách nhiệm cá nhân. Sự lãnh đạo toàn diện của Đảng phải phát huy đầy đủ chức năng, thẩm quyền của cơ quan nhà nước theo Hiến pháp, pháp luật và quyền làm chủ của Nhân dân… Ở cơ sở, phải đưa những vấn đề sát với nhiệm vụ và đời sống Nhân dân vào sinh hoạt chi bộ.

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ dự Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Kiểm toán nhà nước. Ảnh: Huy Thành

Hai là, xây dựng, bố trí và phát huy đội ngũ cán bộ, trọng dụng nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Theo đó, mỗi cấp ủy phải rà soát đội ngũ theo yêu cầu nhiệm vụ; gắn tạo nguồn, đào tạo với đánh giá, sử dụng và sàng lọc cán bộ. Cán bộ cấp chiến lược phải được đánh giá qua khả năng xử lý vấn đề lớn của ngành, địa phương trong tổng thể phát triển đất nước. Người lãnh đạo phải biết lựa chọn ưu tiên, có bản lĩnh đặt lợi ích quốc gia lên trên lợi ích riêng của ngành, địa phương. Tập thể lãnh đạo phải có sự bổ sung về chuyên môn, kinh nghiệm giữa các thành viên và phối hợp tốt trong giải quyết việc chung. Chuẩn bị đội ngũ kế cận cần gắn với giao việc khó để rèn luyện, kiểm nghiệm năng lực; chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số và cán bộ khoa học, kỹ thuật, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng.

Trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cấp tỉnh phải nắm công việc, năng lực đội ngũ từng địa bàn để bố trí, đào tạo và hỗ trợ chuyên môn; ưu tiên nơi thiếu cán bộ hoặc quá tải. Nhiệm vụ giao cho cấp xã phải đúng thẩm quyền và có điều kiện thực hiện. Cấp xã phải chủ động nâng cao năng lực, giải quyết công việc thuộc trách nhiệm.

Triển khai Chiến lược nhân tài phải xuất phát từ nhiệm vụ phát triển của ngành, lĩnh vực mũi nhọn. Lấy phát triển nhân tài trong nước làm nền tảng, mở rộng hợp tác với trí thức Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia quốc tế.

Quang cảnh Hội nghị tại Nhà Quốc hội. Ảnh: Phạm Thắng

Ba là, thể chế hóa kịp thời các quyết sách, phân định rõ trách nhiệm và bảo đảm điều kiện thực hiện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các cấp ủy phải rà soát các nghị quyết trong tổng thể chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, làm rõ nội dung hỗ trợ nhau, xử lý chồng chéo, thiếu thống nhất và nhiệm vụ còn bỏ sót.

Đồng thời, cần chủ động nhận diện sự thay đổi của điểm nghẽn trong quá trình phát triển. Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hóa theo thẩm quyền, bảo đảm tiến độ và sự đồng bộ giữa các chính sách. Các cơ quan tham mưu của Đảng phối hợp hoàn thiện quy định theo chức năng.

“Phải chuẩn bị điều kiện thi hành cùng với xây dựng văn bản; giải quyết những cách hiểu khác nhau giữa các cơ quan, không chuyển khó khăn xuống cơ sở. Cơ quan trình chính sách phải theo dõi việc áp dụng, kịp thời đề xuất xử lý bất cập phát sinh” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu.

Bên cạnh đó, việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật phải tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh và phát huy sức sáng tạo. Thực hiện quy định về đảng viên tham gia đầu tư, kinh doanh phải khuyến khích làm giàu chính đáng, tạo việc làm, đóng góp cho xã hội, gắn với giữ gìn tư cách đảng viên. Quyền và giới hạn tham gia của từng đối tượng phải đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước…

Đảng bộ Kiểm toán nhà nước tiếp sóng Hội nghị tới 14 điểm cầu tại 2 Trụ sở KTNN và các KTNN khu vực với sự tham dự của hơn 850 đảng viên. Ảnh: M. Thúy

Bốn là, phấn đấu cao nhất để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026; chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện kế hoạch năm 2027.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, những tháng cuối năm 2026 phải thể hiện kết quả quán triệt nghị quyết bằng chuyển biến trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Các bộ, ngành, địa phương rà soát từng mục tiêu, xác định nhiệm vụ còn chậm và nguyên nhân để giải quyết.

Đồng chí Tô Lâm nêu rõ, mục tiêu năm 2027 phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên đòi hỏi từng ngành, địa phương chuẩn bị phương án có căn cứ về nguồn lực và khả năng thực hiện. Dự toán ngân sách năm 2027 phải gắn với mục tiêu phát triển và khả năng cân đối lâu dài, thực hiện đúng phương án phân chia nguồn thu giữa Trung ương và địa phương.

Đặc biệt, trong mọi phương án phát triển, phải quan tâm việc làm, thu nhập, khả năng tiếp cận giáo dục, y tế, dịch vụ thiết yếu, nhất là của người dân vùng khó khăn. Phát triển văn hóa, nâng chất lượng nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường và chủ động phòng, chống thiên tai phải được bảo đảm trong lựa chọn chính sách. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại cần gắn chặt với nhiệm vụ kinh tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ lợi ích quốc gia. “Thành quả tăng trưởng phải tạo điều kiện để mỗi người dân phát triển bản thân và đóng góp cho đất nước” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Kiểm toán nhà nước tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở 116 Nguyễn Chánh. Ảnh: M. Thúy

Năm là, giữ nghiêm kỷ luật, kiểm soát quyền lực và phát huy vai trò của Nhân dân trong thực hiện nghị quyết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm tra, giám sát phải theo sát nhiệm vụ trọng tâm, phát hiện sớm nguy cơ chậm trễ, sai phạm để chấn chỉnh. Thực hiện quy định mới về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng phải đúng thẩm quyền, quy trình, khách quan, công bằng. Quyền lực trong công tác cán bộ, quản lý nguồn lực và hoạt động kiểm tra đều phải được kiểm soát. Cần bảo vệ người đổi mới vì lợi ích chung theo quy định. Khi xem xét trách nhiệm, phải đánh giá đầy đủ động cơ, cách thực hiện, thông tin và điều kiện thực tế tại thời điểm cán bộ ra quyết định.

Lưu ý, Nhân dân cảm nhận chất lượng lãnh đạo qua hoạt động hằng ngày của bộ máy và cán bộ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, khi đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết, các cấp ủy cần đối chiếu báo cáo với phản ánh của người dân, doanh nghiệp và thực tế ở cơ sở. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần phát huy vai trò giám sát, phản biện, tập hợp kiến nghị.

Nhấn mạnh thời gian từ nay đến năm 2030 không còn nhiều, trong khi yêu cầu phát triển đất nước ngày càng cao, mỗi sự chậm trễ do chủ quan đều có thể làm mất cơ hội của đất nước và Nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, ngay sau Hội nghị, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt; khẩn trương cụ thể hóa chương trình hành động. Mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao trách nhiệm, cùng tập thể thực hiện có kết quả các quyết sách của Trung ương; tháo gỡ những cản trở phát triển, chủ động nắm bắt thời cơ, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo của Nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, hoàn thành các mục tiêu phát triển đất nước ta đến năm 2030 và năm 2045; xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội./.