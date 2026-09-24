Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Các đại biểu dự hội nghị

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt nội dung tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt các nội dung: Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”.

Đồng chí Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt nội dung tại hội nghị

Đồng chí Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

Các đại biểu theo dõi nội dung quán triệt

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh quán triệt nội dung tại hội nghị

Trong chương trình, các đại biểu cũng được đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh quán triệt các nội dung: Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới; Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Đồng chí Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Hội nghị có ý nghĩa quan trọng nhằm thống nhất nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị, đưa các nghị quyết, chỉ thị nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Để các nghị quyết, chỉ thị sớm được triển khai, tạo chuyển biến rõ nét, đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên thống nhất nhận thức, nắm chắc mối quan hệ giữa các chỉ thị, nghị quyết và khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động. Trong đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động bảo đảm phương châm: "Rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, rõ thầm quyền, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ kết quả”.

Đồng chí yêu cầu: Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Trong đó cần tạo môi trường để cán bộ có năng lực, có trách nhiệm, có khát vọng cống hiến; đánh giá cán bộ ngày càng thực chất, gắn với vị trí việc làm, sản phẩm, tiến độ, hiệu quả công việc. Đồng thời khẩn trương đưa Chỉ thị số 07 vào thực hành thường xuyên trong công tác lãnh đạo, quản lý và thực thi công vụ; việc học tập và làm theo phải chuyển mạnh từ học tập sang thực hành, từ nhận thức sang hành động cụ thể.

Cấp ủy, chính quyền tiếp tục chỉ đạo tổ chức lại không gian phát triển, phát huy lợi thế của Lạng Sơn trong liên kết vùng và mở rộng các động lực tăng trưởng mới; phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, tăng cường đối ngoại, kết nối nguồn lực. Đồng thời đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, đánh giá, chuyển mạnh từ quản lý tiến độ sang quản trị kết quả; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, tạo sự đồng thuận và sức mạnh tổng hợp trong tổ chức thực hiện.

Đồng chí nhấn mạnh: Ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và từng cán bộ, đảng viên khẩn trương tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị và chương trình, kế hoạch của tỉnh; tạo chuyển biến thực chất, rõ nét trong từng lĩnh vực, từng địa bàn, từng cơ quan, đơn vị.

Trước đó, trong khuôn khổ hội nghị, đồng chí Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Theo Quyết định 368-QĐNS/TW ngày 18/9/2026 của Bộ Chính trị, đồng chí Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính) được điều động, phân công chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 23/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 817-QĐ/TU về việc phân công, chỉ định đồng chí Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, kiêm giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Phát biểu ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, nhận thức việc nhận nhiệm vụ mới vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn, đồng chí sẽ nỗ lực cùng tập thể Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân kế thừa, phát huy những kết quả đạt được, vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.

Đồng chí cam kết sẽ cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững, ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí mong muốn nhận được sự phối hợp, tạo điều kiện của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành cùng các cấp ủy, tổ chức đảng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.