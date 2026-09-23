Nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY

Dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) gồm 9 phần, 36 chương, 503 điều; cơ bản giữ kết cấu của bộ luật hiện hành nhưng điều chỉnh nhiều chế định, thủ tục và phương thức tổ chức hoạt động tố tụng.

Nội dung nghiên cứu, góp ý tập trung vào 6 nhóm chính sách lớn gồm: đổi mới thủ tục tố tụng theo hướng tinh gọn, hiệu quả; phân hóa và khoan hồng trong xử lý tội phạm; hoàn thiện thẩm quyền, tăng cường kiểm soát quyền lực; tố tụng điện tử, tố tụng trực tuyến; đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; luật hóa các cơ chế đã triển khai thí điểm, khắc phục vướng mắc từ thực tiễn.

Một số nội dung đáng chú ý là hoàn thiện thủ tục rút gọn và tự nguyện nhận tội để hưởng khoan hồng; bổ sung quy định về tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự; làm rõ thẩm quyền của cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án; đồng thời bổ sung các quy định về hồ sơ điện tử, xét xử trực tuyến, giám sát điện tử và xử lý vật chứng, tài sản.

Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ảnh: TRỌNG HUY

Qua rà soát, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị tiếp tục làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, người tiến hành tố tụng; bảo đảm kiểm soát quyền lực, quyền con người, quyền công dân và tính thống nhất khi áp dụng pháp luật.

Đặc biệt, đối với những chế định mới hoặc có tác động trực tiếp đến quyền tự do, quyền tài sản và quyền bào chữa của người tham gia tố tụng, cần quy định ngay trong bộ luật những nguyên tắc, điều kiện và giới hạn cơ bản; hạn chế việc giao toàn bộ các vấn đề quan trọng cho văn bản hướng dẫn thi hành.

Việc tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo cần gắn chặt giữa yêu cầu chính sách, quy định cụ thể của dự thảo và thực tiễn áp dụng pháp luật, qua đó bảo đảm bộ luật sau khi được ban hành có tính ổn định, thống nhất, khả thi và đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, chuyển đổi số, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố cũng xác định tiếp tục rà soát những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; chủ động nghiên cứu và tham gia ý kiến đối với dự thảo trên cơ sở pháp lý và thực tiễn, góp phần hoàn thiện dự án bộ luật...