Nghiên cứu hé lộ vai trò của tế bào sống trong sữa mẹ

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, báo Tempo của Indonesia đưa tin khi theo dõi quá trình chuyển hóa glucose, nhóm nghiên cứu phát hiện đường được chuyển thành các giọt chất béo bên trong đại thực bào – một loại tế bào miễn dịch có trong sữa mẹ. Những tế bào này đồng thời kích hoạt các gene liên quan đến quá trình xử lý chất béo.

Nghiên cứu cũng cho thấy các tế bào trong sữa mẹ đảm nhiệm những chức năng khác nhau, góp phần duy trì thành phần và thể tích sữa. Đáng chú ý, nhóm nghiên cứu phát hiện hàm lượng lưu huỳnh và sắt cao trong bạch cầu trung tính – loại tế bào miễn dịch có khả năng tiêu diệt vi khuẩn, góp phần bảo vệ trẻ sơ sinh trước nguy cơ nhiễm trùng.

Tác giả chính của nghiên cứu, nghiên cứu sinh tiến sĩ Lin Qiongxiang thuộc UWA cho biết, sữa mẹ là một hệ thống sinh học phức tạp, chứa nhiều loại tế bào sống. Kết quả truy dấu đồng vị bền cho thấy mỗi loại tế bào sử dụng chất dinh dưỡng theo những cách khác nhau.

Theo các nhà khoa học, phương pháp nghiên cứu này có thể được sử dụng để khảo sát sự khác biệt giữa các tế bào trong sữa mẹ ở từng cá nhân, qua các giai đoạn tiết sữa và trong những tình trạng sức khỏe khác nhau của người mẹ, trong đó có đái tháo đường thai kỳ.

Các phát hiện góp phần làm rõ hơn đặc điểm và chức năng của các tế bào sống trong sữa mẹ, tạo cơ sở cho những nghiên cứu tiếp theo về ý nghĩa của chúng đối với sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh.