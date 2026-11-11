Nghiên cứu giao doanh nghiệp đầu tư mở rộng cao tốc Bắc - Nam

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn nhìn từ trên cao. Ảnh: Mai Trang -TTXVN

Liên quan đến việc mở rộng một số đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Bộ Xây dựng cho biết đang nghiên cứu giao các doanh nghiệp chuẩn bị đầu tư theo phương thức PPP, sau khi làm rõ cơ sở pháp lý và thẩm quyền triển khai dự án.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu tiền khả thi, hiện 4 doanh nghiệp có sơ bộ đề xuất, gồm: Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC); Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả; Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh; Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường.

Bộ Xây dựng đang phối hợp với các bộ, ngành để làm rõ căn cứ pháp lý, thẩm quyền đầu tư dự án. Quá trình triển khai, trường hợp xuất hiện các yếu tố vượt thẩm quyền, Bộ Xây dựng sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các cấp có thẩm quyền xem xét, xin ý kiến chỉ đạo.

Liên quan đến công tác đầu tư, Bộ Xây dựng cho biết, hiện toàn bộ 23 dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính cao tốc. Phương tiện có thể lưu thông trên tuyến cao tốc này từ Bắc vào Nam, tạo hiệu quả kinh tế - xã hội, rút ngắn thời gian đi lại, hạ giá thành logistics, mở rộng không gian phát triển mới cho các địa phương.

Hiện trạng các đoạn tuyến đã hoàn thành nhưng còn nhu cầu vốn năm 2027 để thực hiện đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông thông minh, một số đoạn đường gom, công tác quyết toán. Các nhà đầu tư cho hay, các hạng mục công việc này cơ bản không ảnh hưởng đến việc khai thác trên tuyến chính cao tốc.

Bộ Xây dựng cũng làm rõ sự cần thiết mở rộng đối với các chưa kết thúc bảo hành, bảo đảm tránh lãng phí nguồn lực mới đầu tư. Theo đó, các dự án thành phần giai đoạn 2017 - 2020 có thời hạn bảo hành đến tháng 6/2026. Các dự án thành phần giai đoạn 2021 - 2025 có thời gian bảo hành đến tháng 12/2027.

Trường hợp được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, thời điểm thi công mở rộng dự kiến thực hiện sau khi hết thời hạn bảo hành đối với các đoạn tuyến giai đoạn 2021 - 2025. Quá trình nghiên cứu, đầu tư, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục chỉ đạo, làm rõ các nội dung liên quan nêu trên.

“Việc đầu tư mở rộng đường cao tốc hiện hữu theo phương thức PPP là phù hợp với quy định pháp luật hiện hành về đường bộ, đối tác công tư và quản lý sử dụng tài sản công”, Bộ Xây dựng khẳng định.

Theo phương án được Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ vào tháng 10/2026, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông sẽ tập trung đầu tư hoàn thiện đoạn Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh gồm 18 đoạn tuyến, chiều dài 1.144km. Quy mô mở rộng từ 4 làn xe hạn chế lên 6 làn xe cao tốc theo quy hoạch. Riêng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây mở rộng 4 làn xe hoàn chỉnh lên 6 làn xe để đồng bộ quy mô các đoạn tuyến liền kề.