Nghiên cứu giao dịch xuyên trưa, nới biên độ giá trên thị trường chứng khoán

Phong trào “Bình dân học vụ số” đang từng bước tạo chuyển biến trong nhận thức và kỹ năng sử dụng công nghệ của người dân xã Sơn Lương. Với phương châm “cầm tay, chỉ việc”, các tổ công nghệ số cộng đồng đã đưa kỹ năng số đến khu dân cư, hỗ trợ người dân sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, tích hợp thẻ bảo hiểm y tế và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số.