Nghiên cứu giao dịch xuyên trưa, nới biên độ giá trên thị trường chứng khoán
Cùng với việc tập trung cổ phiếu niêm yết tại sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh HOSE,cơ quan quản lý đang nghiên cứu một loạt cơ chế giao dịch mới như giao dịch xuyên trưa, nới biên độ dao động giá và xem xét bỏ phiên khớp lệnh định kỳ. Mục tiêu là tăng tính thuận lợi, thanh khoản nhưng vẫn phải bảo đảm an toàn hệ thống.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/nghien-cuu-giao-dich-xuyen-trua-noi-bien-do-gia-tren-thi-truong-chung-khoan/7356.html