Nghiên cứu giải pháp tổng thể, toàn diện phòng lũ, chống ngập cho Hà Nội

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Tại cuộc họp, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã thông tin về Đề án khảo sát, đánh giá công năng, nhiệm vụ, đề xuất giải pháp phát huy tiềm năng, giá trị hệ thống thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đề án đã làm rõ hiện trạng, hạn chế, tiềm năng và các nhóm giải pháp về nguồn nước, tưới, tiêu, phòng chống lũ, hiện đại hóa vận hành, khai thác đa mục tiêu.

Trên cơ sở kết quả chủ yếu của Đề án, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất trong giai đoạn 2026-2027, UBND thành phố quan tâm, tập trung đầu tư hệ thống các công trình thủy lợi trọng điểm theo 4 nhóm: Tiêu thoát nước, phòng chống lũ; An ninh nguồn nước, tưới, cấp nước; Hồ chứa đa mục tiêu; Sông, kênh.

Đối với Đề án về các giải pháp kiểm soát lũ và hạn chế úng ngập lưu vực sông Tích - Bùi - Đáy, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cũng đã khái quát hiện trạng; đưa ra đề xuất một số giải pháp đầu tư, cải tạo đồng bộ hệ thống đê điều, thuỷ lợi theo hướng tăng khả năng trữ, điều tiết và cắt giảm lũ ở thượng nguồn; cải tạo lòng dẫn, bổ sung hướng tiêu thoát nước cho lưu vực.

Nêu ý kiến tại cuộc họp, đại diện một số sở, ban, ngành, địa phương đánh giá cao kết quả nghiên cứu bước đầu của hai Đề án. Các Đề án đã làm rõ hiện trạng, hạn chế, tiềm năng, đặc biệt là đã đề cập được nhiều giải pháp cụ thể, có khả thi nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước, phòng, chống lũ trước mắt và lâu dài.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại diện các sở ban ngành, địa phương để hoàn thiện hai Đề án nêu trên, bảo đảm phù hợp với các quy hoạch được phê duyệt, hiện trạng hệ thống công trình, điều kiện nguồn nước và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, báo cáo UBND thành phố xem xét trước ngày 15-11-2026.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lấy ý kiến các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan; trên cơ sở đó xác định rõ mục tiêu, phạm vi, danh mục nhiệm vụ, dự án, thứ tự ưu tiên, phân kỳ đầu tư, nguồn lực và trách nhiệm tổ chức thực hiện; bảo đảm tính kế thừa, đồng bộ, không trùng lặp với các chương trình, dự án đã và đang triển khai.

Đối với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường về các giải pháp kiểm soát lũ, hạn chế úng ngập lưu vực sông Tích - Bùi - Đáy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường nhấn mạnh hướng tiếp cận tổng thể lưu vực, kết hợp đồng bộ giải pháp công trình và phi công trình; chủ động trữ, cắt giảm lũ thượng nguồn, nâng cao năng lực tiêu thoát lũ và hiệu quả quản lý, vận hành hệ thống, bảo đảm an toàn công trình và khu dân cư.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp; trên cơ sở đó nghiên cứu, hoàn thiện Đề án tổng thể kiểm soát lũ, hạn chế úng ngập lưu vực sông Tích - Bùi - Đáy, bảo đảm thiết thực, hiệu quả và khả thi.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cần xác định rõ mục tiêu, phạm vi, quy mô, giải pháp kỹ thuật và hiệu quả dự kiến của từng nhiệm vụ, dự án đối với khả năng trữ, cắt giảm lũ, tiêu thoát nước và giảm ngập; xây dựng danh mục, thứ tự ưu tiên, phân kỳ đầu tư gắn với tiến độ, nguồn lực và trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Nhấn mạnh đề án không phải là một công trình nghiên cứu khoa học mà là giải pháp nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường cần tổ chức tham vấn các chuyên gia, cơ quan chuyên ngành thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Trường Đại học Thủy lợi để bảo đảm cơ sở khoa học và thực tiễn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường cũng lưu ý các nhóm giải pháp kiểm soát lũ, hạn chế úng ngập lưu vực sông Tích - Bùi - Đáy cần hướng tới mục tiêu từng bước nâng cao năng lực chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ và úng ngập; bảo đảm an toàn dân cư, công trình, hạ tầng, giảm thiệt hại đối với sản xuất và đời sống. Đồng thời, việc đầu tư, quản lý và khai thác hệ thống thủy lợi cần phát huy hiệu quả đa mục tiêu, phù hợp với quy hoạch và yêu cầu phát triển bền vững của Thủ đô.