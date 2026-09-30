Nghiên cứu đưa cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, Đồng Đăng - Trà Lĩnh vào khai thác tạm miễn phí dịp Tết

Tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh có vai trò quan trọng trong việc kết nối các tỉnh biên giới phía Bắc với Thủ đô Hà Nội.

Thông báo nêu: Các dự án đường bộ cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối các tỉnh biên giới phía Bắc với Thủ đô Hà Nội, các trung tâm kinh tế lớn và hệ thống cửa khẩu quốc tế.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá cao, biểu dương tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, các nhà thầu, đơn vị liên quan, đặc biệt là các kỹ sư, công nhân, người lao động tại dự án đã nỗ lực làm việc, triển khai tốt dự án, đóng góp vào phát triển chung của cả nước.

Theo tiến độ hợp đồng dự án và cam kết của các địa phương, nhà đầu tư dự án, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu, các chủ thể tham gia dự án phải tập trung huy động nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành, đưa vào khai thác dự án Hữu Nghị - Chi Lăng và thông xe dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh đoạn Đồng Đăng - Đông Khê trong năm 2026.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, khối lượng còn lại của các dự án lớn để bảo đảm mục tiêu hoàn thành, đưa vào khai thác dự án Hữu Nghị - Chi Lăng và thông xe dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh đoạn Đồng Đăng - Đông Khê trong năm 2026 là nhiệm vụ rất khó khăn, nhiều thách thức cần các cơ quan liên quan tăng cường phối hợp, nỗ lực, tập trung triển khai thực hiện.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu, UBND hai tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng phải tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác giải phóng toàn bộ mặt bằng, bao gồm cả đường gom, di dời hạ tầng kỹ thuật, nhà ở, trạm dừng nghỉ, xây dựng khu tái định cư phục vụ hai dự án trong tháng 10-2026.

Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Công an, các tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra, thống nhất phương án tổ chức giao thông, xây dựng trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, Đồng Đăng - Trà Lĩnh để đáp ứng yêu cầu vận hành khai thác tuyến đường theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm khoa học, hợp lý, an toàn giao thông trong quá trình vận hành, khai thác tuyến đường.

Với quyết tâm phục vụ nhân dân, giảm thiểu tai nạn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2027, Bộ Xây dựng, UBND các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn nghiên cứu, xử lý đề xuất của nhà đầu tư về việc xây dựng phương án đưa dự án Hữu Nghị - Chi Lăng và dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh, đoạn Đồng Đăng - Đông Khê vào khai thác tạm, phục vụ nhân dân miễn phí.