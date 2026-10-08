Nghiên cứu điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội phù hợp với lộ trình cải cách tiền lương

Khoảng 4,5 triệu người được hưởng trợ giúp xã hội hằng tháng

Bộ Y tế vừa có văn bản trả lời cử tri TP. Hà Nội về kiến nghị liên quan đến chính sách an sinh xã hội.

Trước đó, cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành chức năng quan tâm, xem xét hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về an sinh xã hội theo hướng toàn diện, bền vững và sát với thực tiễn; ưu tiên các chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội...

Trả lời nội dung này, Bộ Y tế cho biết, trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao, Bộ Y tế có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, triển khai thực hiện các chính sách liên quan đến trợ giúp xã hội, chính sách y tế, bảo hiểm y tế, chính sách đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Chính sách trợ giúp xã hội đóng vai trò là một bộ phận cấu thành quan trọng, tiếp tục được xây dựng và điều chỉnh phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, khả năng cân đối ngân sách nhà nước, biến động giá tiêu dùng và tình hình đời sống của đối tượng thụ hưởng. Qua đó, góp phần hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, bảo đảm mức sống tối thiểu và gắn kết chặt chẽ với các chính sách an sinh xã hội khác.

Đến năm 2025, có khoảng 4,5 triệu người được hưởng trợ giúp xã hội hằng tháng, tương ứng khoảng 4,5% dân số; tổng kinh phí chi trả trợ giúp xã hội hằng tháng khoảng 40 nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Mức chuẩn trợ giúp xã hội đã được điều chỉnh qua nhiều giai đoạn. Theo Nghị định số 76/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 của Chính phủ, mức chuẩn trợ giúp xã hội được nâng từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng mỗi tháng.

Tùy theo từng nhóm đối tượng, mức trợ cấp xã hội hằng tháng được xác định theo hệ số tương ứng với mức chuẩn trợ giúp xã hội.

Bộ Y tế đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 76/2024/NĐ-CP) và Nghị định số 176/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội.

Theo đó, mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ cấp hưu trí xã hội được điều chỉnh từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng/tháng, tương ứng tăng 8%.

Bên cạnh chính sách trợ giúp xã hội, chính sách bảo hiểm y tế tiếp tục được hoàn thiện theo hướng mở rộng phạm vi bao phủ và quyền lợi đối với người có hoàn cảnh khó khăn.

Luật số 51/2024/QH15 ngày 27/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế tiếp tục mở rộng quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Theo quy định hiện hành, người thuộc hộ gia đình nghèo được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế; người thuộc hộ gia đình cận nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.

Nghị quyết số 261/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân quy định từ ngày 01/01/2026 nâng mức hưởng bảo hiểm y tế của người thuộc hộ gia đình cận nghèo từ 95% lên 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng...

Trong thời gian tới, Bộ Y tế tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách trợ giúp xã hội theo hướng mở rộng mức độ bao phủ, nâng cao chất lượng trợ giúp và nghiên cứu điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội phù hợp với lộ trình cải cách tiền lương, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng và khả năng cân đối ngân sách nhà nước.