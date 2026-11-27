Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp về Tổ hợp Công nghiệp đường sắt. Ảnh: chinhphu.vn

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 591/TB-VPCP ngày 26/11 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp về Tổ hợp Công nghiệp đường sắt.

Đầu tư tổ hợp công nghiệp đường sắt quy mô khoảng 250 ha

Theo thông báo, phát triển công nghiệp đường sắt trong nước là điều kiện quan trọng để thực hiện các mục tiêu hiện đại hóa hệ thống đường sắt Việt Nam.

Tại Kết luận số 49-KL/TW, Bộ Chính trị yêu cầu ưu tiên phát triển công nghiệp đường sắt đồng bộ với các ngành công nghiệp khác, từng bước tự chủ trong bảo trì, sản xuất một số loại phương tiện, vật tư, trang thiết bị đường sắt.

Luật Đường sắt số 95/2025/QH15 cũng quy định các yêu cầu về phát triển công nghiệp đường sắt, nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực.

Tại Nghị quyết số 172/2024/QH15 về chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Quốc hội giao Chính phủ quy định về nghiên cứu, ứng dụng, tiếp nhận chuyển giao công nghệ, đồng thời giao Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam tham gia phát triển công nghiệp đường sắt.

Tổ hợp Công nghiệp đường sắt được quy hoạch với diện tích khoảng 250 ha tại xã Chuyên Mỹ và xã Ứng Hòa, TP Hà Nội. Vị trí tổ hợp đã được xác định trong Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 2404/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch này hiện được phân cấp cho Bộ trưởng Xây dựng.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 15/9/2026, các bộ, cơ quan đã thống nhất kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì nghiên cứu Tổ hợp Công nghiệp đường sắt trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Bộ cũng như quy mô, vai trò và tính chất của tổ hợp.

Tại Nghị quyết số 281/NQ-CP và Văn bản số 1251/TTg-CN, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Tổ hợp Công nghiệp đường sắt.

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi phải làm rõ sự cần thiết đầu tư, phạm vi, quy mô và hình thức đầu tư các dự án thành phần, trong đó ưu tiên thu hút các nguồn lực xã hội.

Đồng thời, báo cáo phải xác định chủng loại sản phẩm, khả năng tiếp nhận và làm chủ công nghệ, đánh giá hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế - xã hội và đề xuất các cơ chế, chính sách liên quan.

Hiện Bộ Xây dựng đang tổ chức lập quy hoạch chi tiết để làm cơ sở triển khai công tác lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Tại cuộc họp, các Bộ, cơ quan và TP Hà Nội cơ bản thống nhất phương án đầu tư một tổ hợp công nghiệp đường sắt trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt, phục vụ chung cả ba loại hình gồm đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao.

Phương án này nhằm tránh đầu tư trùng lặp, sử dụng hiệu quả nguồn lực, phù hợp với quy mô thị trường và năng lực phát triển công nghiệp đường sắt của Việt Nam.

Việc triển khai tổ hợp phải tuân thủ quy hoạch, bảo đảm vai trò quản lý của Nhà nước về công nghệ và phát triển công nghiệp đường sắt theo định hướng chung cho cả ba loại hình, phù hợp với các chủ trương, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và quy định pháp luật.

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Bảo đảm tính đồng bộ trong đầu tư công nghiệp đường sắt

Liên quan đến đề xuất triển khai dự án khu công nghiệp đường sắt của TP Hà Nội, theo ý kiến của thành phố, căn cứ quy định của Luật Thủ đô, Hà Nội có thẩm quyền quyết định giao nhà đầu tư thực hiện dự án.

Việc đầu tư khu công nghiệp đường sắt nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết về tiến độ lắp ráp phương tiện phục vụ 5 dự án đường sắt đô thị mà thành phố đang triển khai.

Trường hợp quyết định đầu tư dự án, Hà Nội cần phối hợp với Bộ Xây dựng thống nhất phương án đầu tư, phạm vi, quy mô, chức năng và nhiệm vụ của dự án, bảo đảm đáp ứng nhu cầu chung của các loại hình đường sắt, đồng thời chịu trách nhiệm về hiệu quả và tính khả thi của dự án.

Thành phố cũng cần phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền các kiến nghị của nhà đầu tư theo quy định pháp luật.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan và Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam thống nhất với UBND TP Hà Nội về quy hoạch, phương án đầu tư, phạm vi, quy mô, chức năng và nhiệm vụ của dự án do thành phố đề xuất.

Quá trình triển khai phải bảo đảm đúng quy hoạch, vai trò quản lý của Nhà nước về công nghệ và định hướng phát triển công nghiệp đường sắt chung cho tất cả các loại hình.

Bộ Xây dựng có trách nhiệm báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền về việc triển khai Tổ hợp Công nghiệp đường sắt trong Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng phải đề xuất cụ thể những nội dung cần TP Hà Nội phối hợp liên quan đến dự án của thành phố, hoàn thành báo cáo trước ngày 30/11/2026.

Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tài chính, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường cùng Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với Bộ Xây dựng và UBND TP Hà Nội triển khai các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền.

Trần Trọng