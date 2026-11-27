Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp về Tổ hợp Công nghiệp đường sắt. (Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Hoàng)

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 591/TB-VPCP ngày 26/11/2026, kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp về Tổ hợp Công nghiệp đường sắt.

Phát triển công nghiệp đường sắt theo hướng đồng bộ

Phát triển công nghiệp đường sắt trong nước được xác định là điều kiện quan trọng để thực hiện mục tiêu hiện đại hóa hệ thống đường sắt Việt Nam.

Tại Kết luận số 49-KL/TW ngày 28/2/2023, Bộ Chính trị yêu cầu ưu tiên phát triển công nghiệp đường sắt đồng bộ với các ngành công nghiệp khác, từng bước tự chủ trong bảo trì, sản xuất phương tiện, vật tư và trang thiết bị đường sắt.

Luật Đường sắt số 95/2025/QH15 cũng quy định các yêu cầu về phát triển công nghiệp đường sắt, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực.

Đối với Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, tại Nghị quyết số 172/2024/QH15 ngày 30/11/2024, Quốc hội giao Chính phủ quy định về nghiên cứu, ứng dụng, tiếp nhận chuyển giao công nghệ; giao Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam tham gia phát triển công nghiệp đường sắt.

Theo Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được phê duyệt tại Quyết định số 2404/QĐ-TTg ngày 29/10/2025, Tổ hợp Công nghiệp đường sắt có diện tích khoảng 250 ha, đặt tại xã Chuyên Mỹ và xã Ứng Hòa, TP Hà Nội.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Tổ hợp Công nghiệp đường sắt, trong đó yêu cầu làm rõ sự cần thiết đầu tư, phạm vi, quy mô, hình thức đầu tư các dự án thành phần, chủng loại sản phẩm, khả năng tiếp nhận và làm chủ công nghệ, hiệu quả kinh tế - xã hội cũng như các cơ chế, chính sách liên quan.

Quá trình nghiên cứu đầu tư cần ưu tiên thu hút nguồn lực xã hội. Hiện Bộ Xây dựng đang tổ chức lập quy hoạch chi tiết để làm cơ sở xây dựng Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Tại cuộc họp, các bộ, cơ quan và TP Hà Nội cơ bản thống nhất phương án đầu tư một tổ hợp công nghiệp phục vụ chung cả ba loại hình đường sắt, bảo đảm phù hợp với quy mô thị trường, năng lực sản xuất và khả năng đáp ứng của Việt Nam.

Hà Nội nghiên cứu đầu tư khu công nghiệp phục vụ các dự án đường sắt đô thị

Liên quan đến đề xuất triển khai Dự án khu công nghiệp đường sắt của TP Hà Nội, theo ý kiến của địa phương, căn cứ quy định của Luật Thủ đô, thành phố có thẩm quyền quyết định giao nhà đầu tư thực hiện dự án nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết về tiến độ lắp ráp phương tiện phục vụ 5 dự án đường sắt đô thị đang triển khai.

Tổng Công ty đường sắt Việt Nam đã trình cấp có thẩm quyền dự án Tổ hợp công nghiệp đường sắt tại Hà Nội với quy mô khoảng 250ha, tổng vốn sơ bộ hơn 17.500 tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Trường hợp quyết định đầu tư, TP Hà Nội cần phối hợp với Bộ Xây dựng thống nhất phương án, phạm vi, quy mô và chức năng của dự án, bảo đảm khả năng phục vụ chung các loại hình đường sắt, đồng thời chịu trách nhiệm về hiệu quả và tính khả thi của dự án.

Thành phố cũng có trách nhiệm phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền những kiến nghị của nhà đầu tư trên cơ sở quy định pháp luật.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam và các cơ quan liên quan thống nhất phương án triển khai, bảo đảm tuân thủ quy hoạch, vai trò quản lý của Nhà nước về công nghệ và định hướng phát triển công nghiệp đường sắt.

Bộ Xây dựng có trách nhiệm báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền về việc triển khai Tổ hợp Công nghiệp đường sắt; đồng thời đề xuất cụ thể những nội dung cần phối hợp với TP Hà Nội, hoàn thành báo cáo trước ngày 30/11/2026.

Các bộ: Công an, Quốc phòng, Tài chính, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường cùng Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam có trách nhiệm phối hợp triển khai các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền được giao.