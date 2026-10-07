Nghiên cứu đầu tư đường trên cao tại trung tâm Đà Nẵng

Đường Nguyễn Văn Linh nhìn từ trên cao. Ảnh: XUÂN SƠN

Ùn tắc ngày càng nghiêm trọng

Anh Nguyễn Thanh Tuấn (trú tại phường Hội An) chia sẻ, mỗi lần có việc ra trung tâm thành phố, nỗi lo lớn nhất là sợ gặp cảnh di chuyển từng chút một vào giờ cao điểm. Nếu công việc xong sau hơn 16 giờ chiều phải “len lỏi” giữa dòng người và phương tiện đông đúc, di chuyển chậm chạp.

Trong khi đó, một tài xế dịch vụ Grab cho biết, nếu đến trung tâm nội thị thành phố vào giờ cao điểm của mỗi sáng - chiều, anh chấp nhận đi đường vòng sẽ nhanh hơn so với di chuyển trên các trục chính kết nối.

Bởi các trục chính xe cộ đông đúc, lại gặp đèn tín hiệu điều khiển giao thông, nhiều lúc phải nhích xe chờ 3 - 4 lượt đèn xanh bật lên mới qua khỏi nút giao ngã tư. Gặp trời mưa hay nóng bức, người đi xe máy càng thêm khổ vì bị kẹp giữa dòng xe hỗn hợp cùng ô nhiễm tiếng ồn.

Theo ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Sở Xây dựng, sau hợp nhất, phạm vi ranh giới thành phố Đà Nẵng được mở rộng, dân số tăng, tình trạng ùn tắc giao thông khu vực trung tâm hành chính mới (khu vực Đà Nẵng cũ) có dấu hiệu tăng nhanh. Từ đó, các đặc thù về giao thông càng bộc lộ rõ những tồn tại.

Cụ thể, do đặc thù về địa hình, dân cư thành phố chủ yếu phân bố theo trục Đông - Tây (ven sông, biển), nên nhu cầu giao thông theo các trục này rất lớn và phân bổ theo 5 trục như sau: đường Nguyễn Tất Thành qua cầu Thuận Phước; đường Lê Duẩn qua cầu sông Hàn; đường Nguyễn Văn Linh qua cầu Rồng; đường Duy Tân qua cầu Trần Thị Lý và đường Xô Viết Nghệ Tĩnh qua cầu Tiên Sơn.

Nút phía tây của cầu Rồng giao nhau với nhiều trục đường chính. Ảnh: XUÂN SƠN

Trong đó, các trục kết nối đường Lê Duẩn qua cầu sông Hàn, đường Nguyễn Văn Linh qua cầu Rồng và đường Duy Tân qua cầu Trần Thị Lý thu hút lưu lượng phương tiện rất lớn do hành trình kết nối ngắn và thuận lợi, dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông tại các nút giao đầu cầu và dọc các trục này diễn tiến ngày càng nghiêm trọng.

Chưa kể, trục đường Nguyễn Lương Bằng - Tôn Đức Thắng - Điện Biên Phủ đang đóng vai trò duy nhất đi qua khu vực sân bay kết nối với khu vực phía Tây, Tây - Bắc với phía Đông, Đông - Nam đã trở nên quá tải và đang là điểm nghẽn về giao thông đô thị của thành phố.

Nghiên cứu đầu tư

Trước đây, các trục giao thông chính của đô thị Đà Nẵng được quy hoạch chủ yếu tăng tính kết nối. Điều này dẫn đến bố trí rất nhiều giao cắt gần nhau trên các trục, dễ gây ùn tắc giao thông và làm giảm trầm trọng khả năng thông hành của tuyến. Sau hợp nhất, lưu lượng tham gia giao thông trên các trục chính đô thị vốn dĩ đã rất đông nay lại càng tăng thêm.

Theo Sở Xây dựng, trong định hướng phát triển giao thông chiến lược và đồng thời để khắc phục hạn chế trong kết nối Đông - Tây của các quy hoạch trước đây, ngành chức năng có đề xuất làm tuyến hầm xuyên sân bay để bổ sung trục Đông - Tây kết nối. Tuy nhiên, hầm qua sân bay còn nhiều vấn đề xem xét lại do liên quan đến an ninh - quốc phòng, chi phí xây dựng và quản lý vận hành.

Đường Điện Biên Phủ đóng vai trò kết nối với cầu vượt Ngã ba Huế - quốc lộ 1 về hướng Bắc, đường Lê Duẩn và cầu Sông Hàn về hướng Đông. Ảnh: XUÂN SƠN

Do đó, tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Đảng ủy Sở Xây dựng vừa qua, ngành đề xuất thống nhất chủ trương cho phép nghiên cứu tuyến đường trên cao để tăng tính cơ động, nâng cao khả năng thông hành và hạn chế tình trạng ùn tắc tại các nút giao thông dọc trên các trục chính.

Tuyến đường trên cao sẽ giúp tăng tốc độ lưu thông trong đô thị, kết nối nhanh với khu vực Liên Chiểu về hướng Bắc, Chu Lai ở hướng Nam. Thường trực Thành ủy đã thống nhất chủ trương về nghiên cứu một số tuyến đường trên cao mà Đảng ủy Sở Xây dựng đề xuất.

Trước thông tin nêu trên, bà Đặng Trần Gia Thoại, Giám đốc Công ty Cổ phần Container miền Trung (VICONSHIP DA NANG) cho rằng, việc nghiên cứu đầu tư tuyến đường trên cao là rất cần thiết. Vì vào giờ cao điểm, phương tiện lưu thông trên các trục đường chính rất đông, nhất là ô tô con dẫn đến ùn tắc kéo dài, khiến thời gian thông hành rất chậm và nhiều hệ lụy khác.

Còn ông Đinh Hải Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Đà Nẵng chia sẻ, các tuyến đường trên cao được triển khai, đưa vào sử dụng sẽ phát huy hiệu quả.

Tuy nhiên, chi phí xây dựng rất lớn, trong khi thành phố còn có nhiều dự án vẫn đang triển khai cần nguồn lực không nhỏ. Nhưng trước mắt, việc nghiên cứu đầu tư tuyến đường như thế nào, hướng tuyến đi ra sao, những tác động liên quan khác một cách khoa học là nên thực hiện. Để khi bảo đảm nguồn lực, thành phố phân bổ kinh phí đầu tư sẽ triển khai xuyên suốt, sớm đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư.