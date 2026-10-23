Nghiên cứu đầu tư dự án Trung tâm Công nghiệp Vôi Tân Lâm

Đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: H.Tr

Liên danh DGT-TIG-SP-VHT (đứng đầu liên danh là Công ty CP Công trình Giao thông Đồng Nai (DGT) và các Công ty: CP Hạ tầng và Năng lượng TIG-SP; TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Hưng Thịnh (VHT)) đề xuất thực hiện dự án Trung tâm Công nghiệp Vôi Tân Lâm tại xã Hiếu Giang theo mô hình tích hợp khai thác mỏ đá vôi khối D với nhà máy chế biến sâu tại chỗ.

Sản xuất sản phẩm cuối cùng là vôi công nghiệp (CaO) dạng cục và dạng bột; với công suất 300.000 tấn sản phẩm/năm; tổng mức đầu tư 500 tỉ đồng; tiến độ dự kiến vận hành thương mại từ năm 2030; dự kiến doanh thu đạt 360 tỉ đồng/năm.

Đại diện Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh báo cáo tình hình liên quan dự án - Ảnh: H.Tr

Đại diện Sở Tài chính phát biểu ý kiến tại buổi làm việc - Ảnh: H.Tr

Qua đối chiếu, tổng hợp ý kiến của các cơ quan, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh nhận thấy dự án có các nhóm yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ và tính khả thi triển khai dự án, như: Khu vực mỏ và tuyến đường vận chuyển nằm gần bãi hủy nổ vũ khí thuộc Kho K856 (Bộ Quốc phòng); có di tích khảo cổ “Hang Dơi và các hang động lèn Tân Lâm” đã được xếp hạng cấp tỉnh năm 1996; xung quanh mỏ có các điểm tài nguyên du lịch, danh thắng quan trọng: Lèn Con Rồng (lèn 4), lèn Tân Lâm, danh thắng núi Rockpile và suối nước nóng Tân Lâm… Đặc biệt, lưu ý việc khai thác mỏ và vận hành nhà máy có nguy cơ tác động xấu đến cảnh quan, nguồn nước và di tích nếu không có khoảng cách an toàn và giải pháp công nghệ phù hợp.

Đại diện địa phương phát biểu ý kiến - Ảnh: H.Tr

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, chủ trương của tỉnh luôn quan tâm ưu tiên việc phát triển công nghiệp, tạo điều kiện cho nhà đầu tư sản xuất vôi chế biến sâu, qua đó, đóng góp cho việc phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn, giải quyết việc làm, thu ngân sách địa phương. Tuy nhiên, các đơn vị và nhà đầu tư cần nghiên cứu vấn đề quan trọng liên quan đến an ninh-quốc phòng, phát triển du lịch của địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: H.Tr

Đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tiếp thu các ý kiến, chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành, làm việc với nhà đầu tư, sớm hoàn thiện báo cáo trình UBND tỉnh cho ý kiến về chủ trương khảo sát nghiên cứu đề xuất đầu tư.