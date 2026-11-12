Nghiên cứu đặt hàng đào tạo nhân lực y tế cho Trường Cao đẳng Y tế Đà Nẵng

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: HỒ QUÂN

Báo cáo tại buổi làm việc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế thành phố Đà Nẵng Bùi Long Ẩn cho biết, trường hiện có 94 viên chức, người lao động (gồm 76 viên chức và 18 lao động hợp đồng). Tính đến tháng 10/2026, quy mô người học của trường đạt 1.242 người; trong đó có 93 lưu học sinh Lào và 649 người học là người dân tộc thiểu số.

Nhà trường hiện duy trì đào tạo 5 ngành, nghề được cấp phép; đồng thời chuẩn bị các điều kiện để được cấp phép mở mới 3 ngành trình độ cao đẳng gồm: Y sĩ đa khoa, Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng và Chăm sóc sắc đẹp.

Bên cạnh đó, trường tăng cường hợp tác với các bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh, doanh nghiệp và đối tác quốc tế nhằm mở rộng địa điểm thực hành, thực tập và cập nhật chương trình đào tạo.

Về định hướng tương lai, Trường Cao đẳng Y tế thành phố Đà Nẵng đang xây dựng Đề án phát triển tổng thể giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040.

Mục tiêu là phát triển trường thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập chuyên ngành sức khỏe, đào tạo đa ngành, chú trọng thực hành chuyên sâu, quản trị hiện đại và tăng cường hội nhập.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi thăm cơ sở vật chất Trường Cao đẳng Y tế thành phố Đà Nẵng. Ảnh: HỒ QUÂN

Để thực hiện mục tiêu trên, nhà trường đề xuất 7 dự án, nhiệm vụ với tổng kinh phí dự kiến hơn 173,9 tỷ đồng. Trong đó, ưu tiên xử lý các hạng mục xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn; trang bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy; điều kiện thực hành thiết yếu và trang thiết bị trực tiếp phục vụ đào tạo.

Ngoài ra, trường đề xuất đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, nền tảng quản trị, đào tạo số; xây dựng phòng thực hành chuyên ngành phục vụ 3 ngành đào tạo mới.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến trao đổi của đại diện lãnh đạo các sở, ngành, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cơ bản thống nhất với dự thảo Đề án phát triển tổng thể Trường Cao đẳng Y tế thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040.

Phó Chủ tịch UBND thành phố giao nhà trường tiếp thu ý kiến đóng góp để tiếp tục hoàn thiện đề án, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định trước khi tham mưu UBND thành phố xem xét, quyết định.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi kết luận buổi làm việc. Ảnh: HỒ QUÂN

Về vấn đề đầu tư cơ sở vật chất, Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát toàn bộ danh mục dự án, nhiệm vụ theo đề xuất của nhà trường, nhất là các hạng mục sửa chữa cấp thiết.

Đồng thời, nghiên cứu cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu sử dụng của thành phố, bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối ngân sách và các quy định hiện hành.

Đối với việc đầu tư Trung tâm mô phỏng thực hành và Trung tâm thực hành phát triển ngành điều dưỡng, lãnh đạo thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với nhà trường nghiên cứu, hoàn thiện phương án; bảo đảm các công trình được sử dụng chung cho nhiều ngành đào tạo, khai thác lâu dài, hiệu quả và phù hợp với định hướng phát triển chung.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi tặng hoa chúc mừng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11). Ảnh: HỒ QUÂN

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi tặng hoa chúc mừng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).